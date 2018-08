Piráti chtějí v Praze vysázet milion stromů a rozšířit zelené střechy

„Vedro v Praze je skutečně reálný problém, a ten je řešitelný. Bohužel Praha, stejně jako v mnoha dalších oblastech, zaspala při jeho řešení. Domníváme se ale, že můžeme tento skluz ještě dohnat,“ řekl Hřib.



Piráti navrhují tři základní opatření. Prvním je výsadba nových stromů v okrajových částech města i v centru. Praha by se podle Hřiba měla připojit k mezinárodní iniciativě Million Tree Initiative.

„Závazek vysadit jeden milion nových stromů není nijak přehnaný, ačkoliv může vypadat jako ambiciózní. Postačí, když Praha zvýší tempo výsadby nových stromů zhruba o polovinu a nebude se soustředit jen na vysazování kolem Prahy, ale i v ulicích,“ řekl.

Tylová řekla, že stromy fungují jako klimatizační jednotky a odborníci prý dokonce spočítali, kolik peněz dokážou ušetřit.

„Jeden hektar stromů dokáže vyvinout klimatizační služby za 16 milionů korun za rok. Stromy v Praze asi nebudou v tak dobré kondici jako na Šumavě, ale i tak bude ten efekt v řádu milionů korun,“ řekla. Stromy v horku zachytávají vodu, která se odpařuje a ochlazuje tak ovzduší, a zároveň také prach.

Na zelené střechy chtějí Piráti uvolnit sto milionů

Kromě nových stromů chtějí Piráti podpořit vznik tzv. zelených střech. Majitelé soukromých domů by na ně dostávali dotace. Na příští volební období by Praha mohla podle Hřiba uvolnit sto milionů.

„Dokážu si představit, že by se za to dalo vybudovat asi sto střech,“ řekl. První by mohly případně vzniknout na střechách městských domů.

Zelené střechy by se objevily v centru i na sídlištích. „Tam je sice zeleně docela dost, ale chybí místo, které není zcela soukromé, ani zcela veřejné, a právě zelené střechy jsou příležitostí, jak je lidem dát,“ řekl. Posílí to i vazby mezi lidmi v domě.

Nová pítka a vodní prvky by nesloužila pouze lidem, ale také zvířatům. Jako příklad, kde by měla voda tryskat, uvedl Hřib Centrální park mezi stanicemi metra C Háje a Opatov.

„Je příkladem toho, kde není jediný vodní prvek. A dokonce ani vzrostlé stromy. Paradoxně tam je vyšší teplota než mezi domy,“ řekl.