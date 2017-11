Z pobodání dívky v Horních Měcholupech obvinila policie mladistvého

„Vrchní komisař zahájil se zadrženým mladistvým mužem trestní stíhání pro provinění z vraždy ve stádiu pokusu. Jako obviněný se pak muž k činu doznal a byl podán podnět na jeho vzetí do vazby,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk. Věk obviněného policisté neupřesnili.



Jako mladistvé se označují osoby ve věku od 15 do 18 let. Vzhledem k věku obviněného policie odmítla případ dále komentovat. Zatím není jasné, co bylo motivem útoku.

K pobodané osmnáctileté dívce v Dýšinské ulici vyjeli policisté v pondělí večer. Mladá žena utrpěla několik bodných ran a záchranáři ji odvezli do nemocnice (psali jsme zde).

Policisté za pomoci psovodů začali poté v okolí pátrat po útočníkovi, kterého zadrželi ještě během noci.

