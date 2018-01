Pražská podnikatelka roku zlepšila doručování zásilek, středočeská péči o zuby

Simona Kijonková, vítězka za hlavní město, začala o podnikání přemýšlet od 14 let.

Později jako sanitářka začala vyřizovat objednávky pro celou nemocnici. Když z nemocnice odešla, i s touto zkušeností s logistikou zjistila, že se na trhu poptávají služby, které se tehdy neposkytovaly. Tuto díru na trhu v roce 2010 zaplnila její přepravní společností Zásilkovna, která poskytuje komplexní logistické služby pro internetové obchody.

EY Podnikatel roku 2017 Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2017 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 27. února 2018 v Praze. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční 13. - 17. června 2018 v Monte Carlu.

Tím se jí podařilo propojit menší i větší podnikatele ze všech regionů.

Dnes má Zásilkovna celkem 1400 výdejních míst po celé republice a pobočky má také v Německu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.

„Je to úžasný pocit, který bych přála každému. Mojí firmě je teprve sedm let, a tak si připadám jako prvňáček, který jel na matematickou olympiádu se středoškoláky a zvítězil. Dnes za mnou stojí pět set lidí, bez kterých bych tu nebyla. Toto ocenění je hlavně pro ně, nejen pro mě,“ komentovala svůj pražský triumf Kijonková.

Středočeský podnikatel roku

Držitelkou titulu podnikatele roku Středočeského kraje se stala zakladatelka firmy Profimed Alexandra Kala. Její firma se v průběhu let stala největším specialistou na pomůcky ústní hygieny v Česku.

Kromě samotného prodeje Profimed spolupracuje s univerzitami a zdravotními pojišťovnami a nabízí mimo jiné preventivní programy v mateřských školách.

Povědomí o ústní hygieně se snaží rozšiřovat také pomocí svých vyškolených pracovníků, kteří zákazníkům v prodejnách mohou nabídnout odborné poradenství ohledně prevence a péče o ústní hygienu.

Nápad založit firmu s nejmodernějšími pomůckami ústní hygieny vznikl podle Kaly vcelku spontánně. Její přítel a nynější manžel vyrůstal ve Švýcarsku a díky své profesi zubního lékaře si všiml velkého rozdílu mezi Českem a Švýcarskem v úrovni péče o zuby.

Dnes má Profimed síť 17 vlastních prodejen po celé republice a nabízí celkem dva tisíce druhů zboží.

„Jsem ráda, že jsme v loňském roce oslavili dvacet let založení a fungování naši firmy. Do dalších dvou dekád vstupujeme pozitivně a to tím, že jsme byli oceněni a vybráni za naši práci, snahu a zásluhy. Výzva pro dalších dvacet let je, abychom naši práci dělali ještě lépe, více pomáhali lidem a rozvíjeli naši fungující vizi,“ sdělila své bezprostřední dojmy vítězka Středočeského kraje Kala.