Veterán i dědic švýcarského jmění. Muž vylákal z osamělých žen miliony

Muž oslovoval své oběti skrze inzeráty na seznamkách, nebo se s nimi seznamoval i přímo na ulici. Nejstarší podvedenou je třiaosmdesátiletá seniorka.

„Jedné z žen například tvrdil, že je podplukovník Československé armády a že byl na misi v Afganistanu, kde stavěl odsolovací zařízení. Také tvrdil, že má z boje několik zranění břicha a kolene,“ přiblížil strategii podvodníka mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Když se muži v dotyčné ženě podařilo vzbudit důvěru, začal si od ní půjčovat peníze. „Jednou to byla půjčka na nákup nějakého přístroje, podruhé potřeba peněz do začátku podnikání nebo na operaci. Jindy zase tvrdil, že potřebuje peníze na letenku do Švýcarska, protože tam musí vyřídit dědictví ve výši 106 milionů korun,“ doplnil mluvčí.

Muž jménem Michel Shahir Scheit má české státní občanství. Během svého pletichaření však vystupoval i pod pseudonymem Michal Kotlár. Má prošedivělé krátké rovné vlasy, hnědé oči, nosí brýle a měří 170 až 185 centimetrů.

Podle dosavadních zjištění policistů muž vylákal ze šestice dam více než tři miliony korun a za podvod mu v případě odsouzení hrozí až osm let za mřížemi. Podle policie také není vyloučeno, že poškozených může být víc.

„Jestliže víte, kde by se mohl hledaný schovávat, nebo jste ho viděli, kontaktujte linku 158. Na tísňovou linku se mohou ozývat i případní další poškození nebo poškozené,“ vyzval Daněk.