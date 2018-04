Garáže pod Prašným mostem se nakonec otevřou v červnu

Garáže by měly být zkolaudované do konce měsíce. „Ještě nemáme stanovený termín od odboru dopravních agend,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Následně by rada hlavního města měla schválit nájemní smlouvu s Prahou 6, která bude garáže provozovat.



Při stavbě tunelového komplexu Blanka vzniklo podzemní parkovací stání u Prašného mostu a na Letné. Otevření garáží bylo několikrát odloženo. Původně měly být otevřeny po zprovoznění Blanky, které se opozdilo o několik let. Letenské garáže, do kterých se vejde více než 800 automobilů, byly otevřeny až loni v září. Třetina míst je vyhrazena přednostně obyvatelům Prahy 7.

Cena za stavbu garáží je zahrnuta v ceně tunelu, který vyšel město na více než 40 miliard korun a zprovozněn byl v září 2015. Garáže mají vlastní technologická zařízení, která jsou nezávislá na zařízení Blanky.