Na Kočkově pohřbu napočítali strážníci skoro třicítku špatně parkujících

Na pohřeb Jana Kočky mladšího přijelo 12. října stovky hostů a několik známých osobností. Obřad se konal v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde byl ale problém s parkováním.

Část ze smutečních hostů proto zaparkovala auta na trávníku před kostelem, kde parkování není povoleno.

„V den konání pohřbu strážníci během dvou hodin odhalili 28 přestupků v souvislosti s parkovací kázní. Ve 25 případech byly ohlášeny oznamovacímu správnímu orgánu, ve třech případech strážníci uložili pokutu v příkazním řízení na místě v celkové výši 1 500 korun,“ řekla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Navíc muselo být jedno auto odtaženo, protože stálo před vjezdem do garáže. Radnici Prahy 3 zatím žádné oznámení o přestupku nedorazilo.

Jan Kočka zemřel při autonehodě Na dálnici D11 u Vrbové Lhoty letos v září. Při nehodě zemřel také řidič nákladního auta, do kterého Kočka naboural, když sjel do protisměru.

Nehodu policie stále vyšetřuje. Zatím není jasné, zda byl Kočka pod vlivem omamných látek. Výsledky toxikologie by policie měla mít příští týden.



„V pondělí jsme na pitevnu volali a urgovali jsme o výsledky. Bylo nám řečeno, že do konce tohoto týdne to udělají,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí nymburské policie Petra Potočná a dodala, že výsledky by mohly být známy příští týden.

Pohřeb vnuka provozovatele Matějské pouti Václava Kočky vzbudil u některých lidí kritiku. Zatímco rakev převáželo koňské šestispřeží na Olšanské hřbitovy, byla po částech zastavována doprava ve Vinohradské ulici. S průvodem nesouhlasil ani starosta městské části Alexander Bellu.