Žena odložila kojence u domu a odletěla z Česka, venku byl jeden stupeň

„Oznamovatel nalezl dítě položené na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu v ulici Čiklova,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.



Dodal, že při ohledání místa činu byla venkovní teplota okolo jednoho stupně nad nulou. „Provedli jsme vyšetřovací pokus a zjistili, že by dítěti v důsledku podchlazení mohla být způsobena smrt,“ podotkl Daněk.

Kriminalistům se sice podařilo zjistit totožnost podezřelé ženy, která je matkou dítěte, ale zatím ji nezadrželi. Odletěla totiž z Česka.

„Žena zatím nebyla zadržena a na jejím dopadení kriminalisté pracují v rámci mezinárodní spolupráce,“ dodal Daněk



Ženě hrozí patnáct až dvacet let vězení za trestný čin vražda na dítěti mladším patnácti let. O svěření novorozence do péče zažádala jeho babička.