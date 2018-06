Bránil jsem hlavně syna, říká cyklista, jenž po útoku pejskaře ležel na JIP

Incident se stal na konci dubna v lesoparku v Letňanech u Toužimské ulice (psali jsme v článku Cyklistovi v lesoparku vběhl do cesty pes, jeho majitel muže zbil). Protože se násilníka do dnešního dne nepodařilo vypátrat, policie zveřejnila jeho identikit.

„Celý incident odstartovala banální záležitost, když cyklistovi vběhl pod kolo volně pobíhající labrador. Tomu se muž na kole snažil vyhnout, ale i přes usilovné brzdění se předním kolem psa dotkl,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

Majiteli psa to neuniklo a cyklistovi uštědřil několik ran pěstí do hlavy.

„Škrtnul jsem psa předním kolem o ocásek, pes popoběhl dopředu. Majitel psa mě zezadu skopnul z kola, dal mi úder do obličeje. Mezitím mě dojel syn a já jsem řekl útočníkovi že se nic nestalo, že je tam vidět moje brzdná dráha, jak jsem se snažil psovi vyhnout. Útočník řekl ‚to si děláš srandu‘, pak jsem dostal kolínko do žeber, do hlavy a další ránu do obličeje,“ řekl iDNES.cz napadený muž.

Dodal, že se nemohl bránit, protože se snažil tělem především chránit syna.

„Poškozený pětatřicetiletý muž skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče mimo jiné se zlomeninou levé spodní očnice. Do současného dne je v pracovní neschopnosti,“ popsal Daněk stav napadeného cyklisty.

Pachatel je ve věku 30 až 35 let. Má vysokou, štíhlou, svalnatou postavu, krátké hnědé až zrzavé vlasy a plnovous stejné barvy. Pes, kterého venčil, byl černý krátkosrstý labrador. Z místa odjel v tmavém autě. Informace k případu mohou lidé volat na linku 158.

Za ublížení na zdraví hrozí útočníkovi až tři roky vězení.