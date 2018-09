Zdrogovaný řidič najel do policisty, pak mu naboural auto

Běžnou silniční kontrolu chtěli příbramští policisté provést v sobotu po osmé hodině večerní v ulici Ke Korábu. Řidič se rozjel přímo proti jednomu z policistů.

„Policista musel uskočit mimo komunikaci. Následně ujíždějící řidič narazil pravým bokem svého auto do služebního vozidla, na kterém způsobil škodu ve výši 40 tisíc korun,“ uvedla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.



Policisté muže pronásledovali až do obce Podlesí, kde řidič naboural do složené hromady zámkové dlažby a z místa utekl. Policisté muže po pár minutách našli a zjistili, že je pod vlivem drog a má zákaz řízení až do roku 2020.

„Osmatřicetiletý muž je podezřelý z trestného činu násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí mu až šestiletý pobyt za mřížemi,“ dodala Schidnlová.