Šestiletý Péťa přišel při nehodě o otce, sám je ochrnutý do půli těla

Jeho otec havaroval cestou z dovolené a on skončil i s matkou v nemocnici. Otce se záchranářům nepodařilo zachránit.

„Já jsem měl velkou vážnou nehodu. Hodně vážnou. Táta umřel. Je to fakt smutný. Dostal jsem se sem vrtulníkem, zaplať pánbůh, že jsme to přežili,“ řekl šestiletý Péťa se slzami v očích.



Péťa musel hodně cvičit, aby se mohl pohybovat. Rozhýbal pravou ruku a s levou začíná postupně pohybovat taktéž. Musí však dýchat pomocí tracheotomie. „Bojuju hodně,“ popsal statečný Péťa, který je upoutaný na vozík.

Autonehodu komentovala i Péťova maminka Monika Kašparová. „Měli jsme nehodu, když jsme se vraceli z dovolené. Bohužel, manžel na místě zemřel. My s Péťou jsme byli převezeni do nemocnice. Péťa do Motola a já do vojenské nemocnice,“ popsala maminka s tím, že ona měla hlavně vnitřní zranění a její syn poraněnou míchu.

Tragická statistika dopravních nehod

„Letošní rok je z pohledu následků dopravních nehod u dětí velmi tragický, proto vnímám jako nezbytné neustále upozorňovat na skutečnost, že bezpečnost dětí v silničním provozu závisí především na chování dospělých“ uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Podle policistů přibývá zejména nehod na přechodech.

„Zpravidla to nebývá vinou samotného dítěte. Řidiči podceňují, že dítě může být hůře vidět. Zejména během zimních měsíců, kdy je kratší denní doba, se riziko zvyšuje. Jsou také případy, kdy jsou děti pasivním spolujezdcem a jejich bezpečí je v rukou dospělého,“ dodal Lerch.

Počet nehod s účastí dětí jako chodců byl nejvyšší v roce 2014, ve kterém policisté evidují 816 případů. O rok později se počet nehod snížil na 738 a od té doby počet střetů stále stoupá. V roce 2017 jich bylo 765.

Ze statistik policie také vyplývá, že za necelý rok 2018 zemřelo při nehodách 14 dětí, zatímco loni to bylo 9. Nejtragičtější byl rok 2015, kdy si nehody vybraly 18 dětských životů.

Zvyšující se počet nehod končících vážným zraněním dítěte potvrzují i lékaři.

„Často se opakuje také situace, že dítěti na přechodu dá jedno auto přednost, ale auto v opačném směru ho srazí. Za poslední půl rok jsme přijali takových pacientů více, než je obvyklé,“ řekl Petr Pavlíček, lékař z resuscitačního oddělení pro děti.