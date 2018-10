Pražští politici zneužívají radniční noviny, tvrdí analýza sdružení Oživení

Výsledky průzkumu podle předsedy Oživení Martina Kameníka ukázaly, že radniční noviny většinou příliš neslouží lidem, pro něž se mají tvořit. Nenabízejí dle něj objektivní zdroj informací o práci politiků. „Nedaří se zamezit jejich zneužívání pro nekritickou prezentaci práce vedení města, což mohlo narušit rovnost politické soutěže před volbami,“ míní Kameník.



Tvůrci analýzy hodnotili informační hodnotu jednotlivých periodik na základě pozitivních a negativních ukazatelů. Do kladné kategorie zařadili kupříkladu podíl celkové plochy časopisů, na které se popisuje, co politici a úřad dělají, kde je prostor pro jiné názory než jen zástupců vedení radnic, objevují se tam zprávy o tom, co se bude ve městě dít a jak se do toho mohou lidé zapojit.

Negativně jsou brány anonymní články, dehonestace názorových oponentů a nadstandardně vysoký počet zmínek o vládnoucích politicích a jejich fotografií.

Praha 6 je dlouhodobě v kvalitě na špici

Jen polovina ze zkoumaných časopisů skončila podle Kameníka nad únosnou hranicí. „Stojí za to vydávat jen časopisy, které od nás získaly hodnocení nad 50 procent. V ostatních případech ty noviny více škodí, než prospívají,“ uvedl.

Nejlepší hodnocení si od Oživení vysloužily Brno, Liberec a Prahy 11 a 6. Právě periodikum šesté městské části je dlouhodobě mezi novinami pražských radnic hodnoceno jako kvalitní. Naopak nejhorší hodnocení z pražských částí dostala Praha 2 a 13.

Těm výzkumníci vyčítají, že jejich periodika zneužívá vedení města pro vlastní prezentaci, opozice v nich nemá skoro žádný nebo žádný prostor. Dlouholetý starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS) měl v pěti číslech novin vydaných mezi březnem a zářím 2018 celkem 39 svých fotek, stejný počet připadl i ostatním členům vedení radnice.

„Fotky na čtenáře působí více než třeba zmínky v jednotlivých článcích. Na druhou stranu, když jsou zástupci vedení radnice v mnoha článcích, vyvolává to dojem, že politici všemu rozumějí a jsou všude,“ popsal Kameník. Praha 13, kde dosud vládly ODS, ANO a ČSSD, nechtěla analýzu od Oživení komentovat. „K uvedeným výtkám se nebudeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Prahy 13 Eva Libigerová.

Praha 2 nesouhlasí s tvrzením, že její noviny přinášejí jen účelovou prezentaci vedení radnice, nepřinášejí dostatečné informace o budoucích rozhodnutích radnice, uveřejňují jen oficiální názor politického vedení a diskuse tu skoro chybí.

„V každém čísle se věnuje jedna z deseti redakčních stran názorům všech politických subjektů, jejichž reprezentanti zasedají v zastupitelstvu. Příspěvky politiků jsou často velmi kritické a odrážejí aktuální problémy městské části,“ popsala Ilona Chalupská, vedoucí kanceláře starostky. Podle Kameníka však prostor pro opozici automaticky neznamená, že je možné radnici kritizovat. Právě u Prahy 2 kritizuje otázky, na něž mají zastupitelé odpovědět, jelikož ztěžují kritiku.

Otázky v posledních číslech novin Prahy 2 byly: Jaké pozitivní či negativní změny přinášejí prázdniny obyvatelům Prahy 2? Je podle vás důležité posilovat historickou sounáležitost obyvatel městské části? Názor na téma: Odvaha a hrdinství v roce 1968 a 2018. „Témata volí redakční rada složená ze zástupců všech stran v zastupitelstvu, včetně opozice,“ namítla Chalupská.

S rozvojem nových médií a internetu klesá vliv radničních zpravodajů. Přesto by se podle Oživení měly zachovat, hlavně pro starší obyvatele, kteří neovládají či nemají internet. V redakčních radách by však neměli být dle analýzy politici a tvůrci radničních novin by měli k článkům vždy oslovovat i opozici.