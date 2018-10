VIDEO: Krabici vezmou, letáky ne. Odpad vedle popelnic brát popeláři nemusí

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Je potřeba odlišit, zda jde o odpad směsný, nebo tříděný. Pokud odložíte věci vedle popelnic či kontejnerů na směsný odpad, zůstanou tam s největší pravděpodobností ležet i po návštěvě popelářů.

„Popeláři skutečně nemají ve svém popisu práce starat se o odpad, který je v okolí popelnic na směsný komunální odpad. Ti popelnici pouze svezou, ale následný doúklid kolem stanoviště je na vlastníkovi či správci objektu,“ informoval mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Právě vlastník či správce objektu se stará o to, aby popelnice pro daný dům byla dostatečně velká, případně aby svoz probíhal tak často, aby se nepřeplňovala.

„Pokud dochází k nějakému nepořádku v okolí těchto popelnic, musí se obyvatelé domu obrátit na majitele či správce objektu, který následně může oslovit svozové společnosti a v rámci nadstandardní služby zajistit tento doúklid. Samozřejmě úklid kolem stanoviště na směsný komunální odpad může zajistit i svépomocí nebo pomocí jakékoli jiné úklidové firmy. Ale je to opravdu v gesci nebo v povinnostech správce či majitele objektu,“ vysvětlil Mana.

Například v Tulské ulici v pražských Vršovicích někdo v první polovině května odložil vedle kontejnerů rozebranou postel i s matrací. Postel tam zůstávála i několik týdnů poté.

„Ten odpad, který lidé nechávají vedle kontejnerů na směs, je skutečně různorodý. Je to například starý nábytek, umyvadla, toaletní mísy, ale i menší staré koberce. Zkrátka to, co můžeme nazvat velkoobjemovým odpadem, který by měli odvézt do sběrného dvoru,“ apeluje na lidi mluvčí.

O drobný odpad se stará jiný tým

U tříděného odpadu je ale situace jiná. Tam se nestane, že by například krabice nebo tašky s plastem ležely vedle popelnic několik týdnů.

Velké kusy odvážejí hned popeláři. Ty menší, jako například letáky nebo krabičky od sýrů, nechávají, ale o ty se stará jiný tým popelářů.

„Pokud se budeme bavit o stanovištích na tříděný odpad, tak tam svozové společnosti posílají tak zvaná doúklidová vozidla. Jsou to většinou valníky. Obsluha těchto vozidel přijede a kolem stanoviště tento odpad uklidí,“ popsal Mana.

Doúklidová četa sebere veškerý odpad ležící vedle popelnic. Poté vezme koště, lopatu a celé stanoviště zamete, aby se tam nepovalovaly například ani papírky. Na závěr si uklizené místo vyfotí.

„Nejmenší četnost těchto doúklidů je dvakrát týdně, na vysoce exponovaných místech, hlavně tedy v centru města, je to dokonce sedmkrát týdně pětkrát denně,“ dodal mluvčí Pražských služeb s tím, že ročně odveze četa až sedm tisíc tun odpadu, který se válí vedle kontejnerů.

Za odkládání odpadu vedle kontejnerů na tříděný odpad přitom hrozí pokuta až 50 tisíc. Ovšem musel by vás někdo chytit.

Pokud jsou kontejnery plné, měli byste jít zkusit štěstí k dalším. „Nebude-li ani další kontejner prázdný, tak je ideální posečkat a odpad si nechat chvíli u sebe,“ dodal Radim Mana.

Abyste ale nemuseli nosit odpad zpět domů často, pomůže, když se podíváte na stěnu kontejneru. Tam je vyznačeno, které dny ho popeláři vyvážejí.

To, jak často popeláři kontejnery na tříděný odpad vyprazdňují, stanovují odbory životního prostředí městských částí, a to ve spolupráci s magistrátem.