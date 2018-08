Balíček vydávající zvuky spustil evakuaci, byly v něm dětské chůvičky

Okolí pošty v Kafkově ulici policie kvůli podezřelému balíčku asi na hodinu uzavřela. Před příjezdem policejního pyrotechnika bylo evakuováno asi 70 lidí.

„Ten zjistil, že zásilka obsahovala zapnuté dětské chůvičky, které signalizovaly, že jim dochází zdroj. Veškerá opatření proto policisté ukončili,“ řekl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Složky integrovaného záchranného systému podobně zalarmoval bílý prášek, který se vysypal v pátek dopoledne z balíčku na poště v Řepích.

Dvěma ženám se udělalo nevolno a museli zasáhnout lékaři. „Spíše z preventivních důvodů jsme je převezli do motolské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Policisté mezitím našli odesilatelku balíčku, která bydlela nedaleko pošty. U ní našli stejný bílý prášek.

„Prvotní analýza potvrdila, že to není látka ohrožující život. Žena uvedla, že to jsou potravinářské kvasnice. Zatím čekáme, co potvrdí odborná analýza,“ dodal k případu Hulan.

