Na Žižkově hořel dům, zápach byl cítit i ve Vinohradské nemocnici

„Redukovaly se jednotky, zůstávají tam dvě. Ty provádějí dohašovací práce skrytých ohnisek. Místo požářiště prohledávají, rozhrabávají odpad a prolévají to vodou, kontrolují to pomocí termokamery. Opravdu to byl požár odpadu, je to vybydlená budova, kde přebývají bezdomovci,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí hasičů Martin Kavka.

Operátoři tísňové linky dostali zprávu o požáru budovy v Jeseniově ulici na Žižkově kolem čtvrté hodiny ranní. Na místo vyjely hasičské jednotky z centrální, strašnické, krčské, holešovické a smíchovské stanice a chemická služba z Petřin.

„Na místě hasiči nasadili celkem 4C proudy, pracovali v dýchací technice a převážně z výškové techniky. Pro vstup do objektu a likvidaci požáru použili motorové pily a 2 zařízení Cobra. Rozloha zasažené části byla osmdesát krát dvacet metrů,“ popsala zásah mluvčí hasičů Kateřina Suchánská.

V budově nalezli hasiči čtyři lidi a dva z nich předali do péče záchranné služby.

V okolí požáru byl cítit zápach po spáleninách. Chemická služba měřila koncentrace ve Vinohradské ulici a okolí metra Želivského a ve Vinohradské nemocnici. Vždy hodnoty nepřekročily nebezpečnou mez.

„Naši chemici se vydali do nedaleké nemocnice, kde provedli měření kvality ovzduší. Zjistili, že je tam opravdu zápach z toho požáru, ale že nejsou překročeny ty nejvyšší limity. V nemocnici zavřeli okna a nějakou dobu nevětrali,“ uvedl Kavka.

Kvůli časové náročnosti zásahu se jednotky hasičů vystřídaly. Hasiči lokalizovali požár v 8:16. „Je to vybydlený dům, škoda bude minimální,“ dodal Kavka.