Hasiči vyloučili úmyslné zapálení haly v Letech, hořet začalo uvnitř

„Víkendový požár haly s elektroodpadem v Letech u Prahy nebyl založen úmyslně, vyšetřovatelé dnes vyloučili také zapálení z nedbalosti. Ve hře je tak například technická závada,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Přesnou příčinu vzniku požáru zatím hasiči neznají. Požár ale nesouvisí ani se Svatomartinským průvodem, který se v obci v sobotu večer konal. Na jeho konci vypustili lidé lampiony se svíčkou do vzduchu, ale podle Svobody začalo hořet uvnitř haly.

Objekt se šesti sty tunami elektroodpadu začal hořet v sobotu a hasičům se podařilo oheň zlikvidovat až po jednadvaceti hodinách. Během zásahu byl vyhlášen třetí stupeň poplachu ze čtyř možných.

Na hašení se podílelo 250 hasičů ze Středočeského kraje a Prahy, při zásahu nebyl nikdo zraněn. Majitel odhadl škodu na pět milionů korun.

V neděli hašení komplikoval vítr, který zanesl stoupající kouř do okolních obcí a do také do Prahy. Hasiči proto vydali zákaz větrání.

Už před víkendem hasiče zaměstnal požár trampolínového centra v pražských Vysočanech. Tuto halu podle kriminalistů někdo zapálil úmyslně.