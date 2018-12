Hotel porušil veškerou bezpečnost, uzavřela policie požár s pěti mrtvými

„Šetřením jsme zjistili, že v hotelu byly porušena téměř veškerá bezpečností opatření, jako zabezpečení osob, mechanické zabezpečení objektu a varování před požárem,“ sdělil vedoucí druhého oddělení krajského ředitelství policie Jiří Zábrodský.

Hotel měl vypnutý elektrické bezpečností požární systém, který by jinak zajistil zvukové upozornění na požár a zapnul odvětrávání. Podle vyšetřovatele byl vypnut schválně, protože rušil hosty.

„Několik měsíců před požárem se spouštěl systém bezdůvodně a rušil hosty, proto byl pravděpodobné vypnut,“ dodal Zábrodský.

.Policie v souvislosti s požárem stíhá dva pracovníky hotelu, kteří byli za bezpečnost zodpovědní. Jsou podezřelí ze zločinu obecného ohrožení s následkem smrti a hrozí jim tři až deset let vězení.

Podle Zábrodského začalo hořet na dvoře hotelu pravděpodobně od nedopalku cigarety. Oheň by za normálních okolností zastavily speciální dveře, ale zaměstnanci je nechávali otevřené, protože jim překážely v průchodu. Odtud se požár rozšířil do recepce, kde bylo navíc vysoce hořlavé dřevo.

„Byly v nich strčené zarážky,“ popsal kriminalista.

Právě zamoření hotelu kouřem stálo život všechny oběti požáru. Tragédii nepřežilo pět cizinců, jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Němka, a další dvě dvacetileté ženy z Jižní Koreje. Po dvou měsících v nemocnici zemřel dvaaosmdesátiletý Nizozemec. Všichni zemřeli na následky nadýchání zplodin hoření.

Oběti podle policisty stálo život buď to, že nastoupily do výtahu, nebo že se vydaly do zakouřených chodeb. Ty, kteří se zavřeli v pokojích a utěsnili škvíry kolem dveří, přes okna evakuovali požárníci.

Hasiči svůj spis uzavřeli v listopadu, tedy více než deset měsíců po incidentu. Požár ve čtyřhvězdičkovém hotelu Eurostars David totiž vypukl 20. ledna po 18. hodině. Uvedli, že příčinou může být nedbalost, nebo úmysl.

Lidé z okolí popisovali situaci velmi dramaticky, zmiňovali, že lidé se snažili z hotelu dostat i po střechách okolních budov.