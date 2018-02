Muzeum vozů Praga je na prodej, sbírku aut chce koupit Praha

Od roku 2016 je zbuzanské muzeum mimo provoz. Majitelem kolekce je Emil Příhoda, kterému dříve patřila i samotná nemovitost. Se současnými vlastníky má však několikaleté spory a na základě jejich žaloby musí podle soudního rozhodnutí vyklidit areál do září letošního roku.



Po jednáních s oběma stranami včera pražští radní rozhodli o odkupu souboru objektů. Akce by měla město vyjít zhruba na 40 milionů korun, další finance následně spolkne rekonstrukce.

„Vyjádřili jsme souhlas s tím, aby hlavní město vstoupilo do jednání s majiteli objektu i sbírky aut. Pokud se dohodneme a automuzeum převezmeme, odvrátíme jeho definitivní zánik,“ vysvětluje hlavní motivaci nezvyklého kroku města radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO).

Obchod mají nyní dojednat úředníci magistrátního odboru majetku. Zda se současní majitelé nakonec s městem skutečně dohodnou, ještě není zcela jisté. Podle Procházky Praha také řešila možnost přesunu sbírky na jiná místa, žádné z nich se však neukázalo jako vhodné. S dotazem na záměr hlavního města převzít muzeum se redakce MF DNES přímo obrátila i na Emila Příhodu, ten však situaci nakonec odmítl jakkoli komentovat.

I přes sto let staré auto

Ojedinělá sbírka vznikla už v roce 1957 a skládá se z více než sedmdesáti automobilů Praga vyrobených mezi lety 1908 a 1985. Mezi Příhodovy nejvzácnější exponáty patří například služební vůz T. G. Masaryka, nejstarší městské taxi či reklamní auto na bonbony. Součástí je i zhruba 400 tisíc dalších předmětů, jako jsou knihy, technické plány, nástroje nebo náhradní díly.



Pro širokou veřejnost byla expozice poprvé otevřena v roce 2000. Rozsáhlá kolekce je dokonce třetím největším výběrem automobilů jediné značky na světě.

Primárním cílem hlavního města je nyní co nejdříve odkoupit dvoupodlažní statek ve Zbuzanech i s okolními pozemky o rozloze přes šest tisíc metrů čtverečních. Vzhledem k časové tísni by se tak mělo stát v řádu týdnů až měsíců. Do konce roku by započaly nutné opravy, aby se do muzea mohli už v průběhu příštího roku podívat první návštěvníci. Radní Procházka zároveň mluví o tom, že by město převzalo i jedinečnou sbírku. To ale Příhoda v tuto chvíli odmítá.

Aktuální posun ve vleklém sporu vítají i ve Zbuzanech. „Byli bychom především rádi, kdyby se muzeum podařilo zachránit, a tím lépe, pokud se exponáty nepřesunou jinam a zůstanou tady,“ říká místostarosta Petr Čáp (Zbuzany pro lidi). Sama obec však o odkoupení expozice nikdy neuvažovala. „Nikdo nám to nenabídl, ale s naším rozpočtem by to ani nebylo reálné,“ dodává místostarosta.



Ještě loni se přitom zdálo, že historická auta najdou nový domov přímo v původní továrně Pragovky v pražských Vysočanech. Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) o tom hovořila během oslav 110. výročí vzniku automobilky. Vysočanský areál nyní patří bratrům Salemovým z rodiny britských developerů, ti však nakonec změnili plány a autosbírka se sem nepřestěhovala.

Automobilové muzeum v bývalé hale číslo 20 se mělo stát součástí takzvaného ArtDistrictu Pragovka, kde by se konaly kulturní a společenské akce. Jeden z objektů by pak sloužil Národní galerii jako muzeum moderního umění. O tomto projektu Praha s britskými developery stále jedná, ale k dohodě obě strany dosud nedošly. V dalších částech komplexu mají v příštích letech vzniknout nové byty.