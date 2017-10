Praha 1 chce bojovat s Airbnb. Centrum jinak rychle vymře, bojí se

„Od začátku fungování Airbnb přijímáme minimálně pět stížností týdně, takže už jsme na stovkách stížností a podnětů. Pozitivní ohlasy přišly dva, v obou případech od pronajímatelů,“ řekl iDNES.cz radní Prahy 1 pro bezpečnost a pořádek Ivan Solil.

V celé zemi je podle oficiálních čísel 10,5 tisíce hostitelů Airbnb, v Praze 1 pak může podle Solila ke krátkodobým pronájmům sloužit tři až pět tisíc bytů. „To jsou katastrofální čísla. Problém není jen neodvádění daní a poplatků, mění se klima dotčených částí Starého Města. Za posledních pět let se čtvrť změnila dramaticky,“ doplnil.

Airbnb v Česku funguje od roku 2009 a stále raketově roste. Od loňského do letošního září se takto v Česku ubytovalo 908 tisíc hostů, což je meziročně o 64 procent víc a přibývají i další platformy, přes než lze „sdílené spaní“ obstarat, třeba Flipkey, House Trip, HomeAway či Vacation Rentals (více zde).

„Tito návštěvníci nerespektují dobu nočního klidu, téměř do svítání je možné slyšet hlasité diskuze a hudbu znějící do dvorních traktů,“ postěžoval si minulý měsíc Karel Krajský z Prahy 1, který ve věci přišel interpelovat zastupitele. Problém spatřuje i v tom, že na „vytížené byty“ mohou doplácet sousedé při rozúčtování služeb třeba za světlo na chodbách či provoz výtahu.

Vymahatelné stanovy SVJ?

Podle městského radního Daniela Hodka, který je současně radním i v první městské části, jsou někteří lidé už tak zoufalí, že se ze středu města stěhují pryč. Pokud se nepodaří přijmout opatření na regulaci byznysu, bude podle něj za pár let v centru bydlet už jen hrstka Pražanů.

Odliv lidí však lze podle oficiálních čísel vysledovat poměrně špatně, protože prchající si „na jedničce“ většinou ponechávají trvalé bydliště.

„Nepořádek není jen na ulicích, ale často i přímo před dveřmi vašeho bytu. Zažívá to tady každý druhý včetně mě. Po domě se vám toulají cizí lidé, je to nepříjemné a narušuje to sousedské vztahy. Ano, je to forma podnikání, ale tohle všechno je rovněž silný faktor a je to řešitelné,“ míní Hodek.

Podle něj je nutné odlišit soukromé domy, o jejichž využití si může libovolně rozhodnout majitel, a domy ve správě Sdružení vlastníků jednotek. „Jedno z řešení by mohlo být, aby si SVJ odhlasovalo a do stanov zaneslo pravidla, že si krátkodobé pronájmy nepřeje. Stanovy by však napřed musely být vymahatelné, jako je tomu v některých jiných zemích,“ podotkl.

Podnikatelé s pronájmy navíc skupováním bytů v centru šroubují jejich už tak vysoké ceny. „Vím i o muži, který svůj byt jednomu takovému dlouhodobě pronajal, aby tam mohl ubytovávat turisty, a sám se odstěhoval na chatu,“ doplnil Hodek.

Praha 1 chce opatření navrhnout do konce roku

Praha 1 sestavuje pracovní skupinu, složenou i z podnikatelů a zástupců magistrátu, jejímž úkolem bude navrhnout opatření, která by v krátkém čase mohla pomoci předejít nejhoršímu - a sice pomalému „vymírání“ samého srdce města.

„Nemáme ambice řešit daňové záležitosti způsobující nerovnováhu na trhu. Zmapovali jsme, jak problém vylidňování řešila města západně od nás, a rádi bychom zkombinovali nejúspěšnější prvky. Ministerské pracovní skupiny o tom bádají už příliš dlouho a nevíme, jak moc tyto zkušenosti ze zahraničí berou v potaz. Není nutné vymýšlet nějaké české uličky,“ podotkl Solil. Problém se sdíleným ubytováním podle něj začínají mít i další městské části nebo Brno.

Pracovní skupina by magistrátu svůj návrh ráda předložila ještě do konce letošního roku.

První základní podmínkou by mohl být limit počtu dnů, čili aby nebyl pronájem prázdného bytu přípustný na kratší dobu než 30 dní v kuse. Ty byty, v nichž majitel bydlí, by pak mohly být pronajímány nanejvýš 60 dní v roce s tím, že povoleno by bylo pronajímat maximálně polovinu prostoru bytu.

„K tomu bychom chtěli limitaci počtu osob, například v dvoupokojovém bytě nanejvýš čtyři lidi. Nejde, aby v bytě o rozloze 60 metrů čtverečních spalo deset lidí, nesplňuje to hygienické, požární ani jiné předpisy,“ doplnil Solil s tím, že tento návrh nemusí být finální.

Většinu opatření podle jeho názoru bude moci město vyřešit prostřednictvím vyhlášky. „Jsem přesvědčen, že vyhláškou lze vyřešit 90 procent, avšak budeme muset zapojit i zákonodárce. Jsme si však jistí, že změna zákona by nemusela být palčivá, je to odzkoušený model, který reálně existuje v Berlíně, USA či Švýcarsku,“ doplnil radní Solil s tím, že nyní občanský zákoník nezná ‚pronájem‘ prázdného bytu od pátku do neděle. De facto nejde o pronájem.