Praha 1 prodávala podle Pirátů byty pod cenou, rozdíl byl i pět milionů

Na prodej bytových jednotek za nevýhodné ceny upozornili Piráti, podle nichž radnice během výběrových řízení nezjišťovala cenu obvyklou. „Povinnost určit cenu obvyklou vyplývá ze zákona. Pokud radnice cenu obvyklou nezjišťuje, nejedná s péčí řádného hospodáře,“ říká magistrátní zastupitel a předseda zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský.



Piráti srovnali vysoutěžené ceny s údaji z Cenové mapy, která bere v potaz reálně uskutečněné prodeje bytů v dané oblasti a v určitém období. Velkou část bytů prodávala Praha 1 za částky o miliony nižší, než byla podle Cenové mapy tržní cena. Například byt na Jungmannově náměstí by se na trhu prodal za čtrnáct milionů. Městská část ho odprodala za devět milionů. Čtyřiasedmdesátimetrový byt v Krakovské ulici Praha 1 prodávala za dva a půl milionu, tržní cena byla podle Cenové mapy téměř dvojnásobná. Rozdíly ve statisících až milionech byly i u některých dalších bytů.

Podle Zábranského měla městská část v takových případech vyhlásit výběrové řízení znovu. „Pokud by MČ zjistila, že obvyklé ceny jsou třeba o čtyři miliony vyšší než ty vysoutěžené, měla soutěž vyhlásit znovu a tyto ceny reflektovat,“ říká zastupitel s tím, že podobně radnice nedávno postupovala u záměru pronajmout komerční prostory v Pařížské ulici. Na základě podaných nabídek Praha 1 zjistila, že ceny, za které prostory chtěla pronajímat, nebyly tržní, a řízení vyhlásila znovu.

MF DNES oslovila s žádostí o porovnání vysoutěžených cen bytů s tržními cenami v daném období službu IndexRealit.cz. Podle realitního makléře Lukáše Mačince byly v některých případech vysoutěžené ceny skutečně velmi nízké. Například u zmiňovaného bytu v Krakovské odhadl Mačinec tržní cenu ještě o čtyři sta tisíc korun vyšší.

„Je však otázkou, zda nebyly pro tyto ceny nějaké další relevantní důvody, jako jsou např. věcná břemena a podobně,“ říká Mačinec. U některých bytů navíc odhad IndexRealit. cz natolik výrazné rozdíly nezjistil.

Praha 1: Jde o kampaň Pirátů

V souvislosti s prodejem bytů podal člen Pirátů v Praze 1 David Bodeček na městskou část trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku a sjednání výhody při zadání veřejných soutěží. Oznámením se nyní zabývá policie a Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. „Mohu potvrdit, že tuto věc prověřujeme. Z toho důvodu ale žádné další informace poskytovat nebudeme,“ uvedl státní zástupce Jan Lelek.

Radnice se vzhledem k tomu, že podané trestní oznámení nyní řeší policie a státní zastupitelství, odmítla k prodeji bytů vyjadřovat. „Městská část nemá informaci o tom, že by toto řízení bylo ukončeno. S ohledem na ochranu veřejného zájmu na objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení nebude městská část informace týkající se tohoto trestního řízení poskytovat,“ uvádí mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Veškerá výběrová řízení ale podle ní splňovala zákonem stanovené podmínky.

Prodej bytů Prahy 1 Příklady prodaných bytů z majetku Prahy 1 v letech 2014 a 2015.

Betlémská 7, 55,5 m2 vysoutěžená cena 3 310 000 cena dle cenové mapy 5 522 250 Bílkova 10, 83 m2 vysoutěžená cena 5 040 000 cena dle cenové mapy 9 255 231 Jungmannovo náměstí 7, 126 m2 vysoutěžená cena 9 050 000 cena dle cenové mapy 14 044 488 U Bulhara 5, 202 m2 vysoutěžená cena 6 070 000 cena dle cenové mapy 9 736 496 Karlova 30, 38 m2 vysoutěžená cena 1 651 000 cena dle cenové mapy 3 300 072

„Pirátská strana neustále opakuje zavádějící spekulativní informace, aby v rámci volební kampaně na sebe mediálně upozornila. Samotné výběrové řízení je nástrojem zjištění ceny na trhu,“ dodává mluvčí.

Podle ředitele neziskové organizace Transparency International Davida Ondráčky by si městská část během prodeje bytů tržní cenu zjistit měla. „Obecně by radnice měly brát obvyklé tržní ceny v úvahu, protože hrozí, že město přijde o peníze. Ale dovedu si představit, že tam dají nějaké podmínky, které tu nižší cenu odůvodní,“ říká. Radnice podle něj může nižší cenu akceptovat v případě, kdy se snaží byty prodat především svým občanům a nikoliv realitním překupníkům, kteří ceny často přestřelují s tím, že na bytech přesto vydělají. „V takovém případě by mi přišlo podávání trestního oznámení neopodstatnitelné. Bylo by namístě jen v případě, pokud by tam byl nějaký kriminální účel, který by měl někoho zvýhodnit,“ myslí si Ondráčka.

Podle Pirátů ale prodávala Praha 1 některé byty levně osobám napojeným na úředníky a zastupitele. Byt získala například Michaela Šupinová, která je v Praze 1 místopředsedkyní ČSSD, tedy strany tvořící spolu s ODS a TOP 09 vládní koalici. Šupinová je podle katastru nemovitostí vlastníkem bytové jednotky v Pštrossově ulici, kterou městská část prodala v rámci třetího kola výběrových řízení za 3,7 milionu. Podle Cenové mapy by se však na trhu v daném období byt prodal za šest a půl milionu.

Městská část možnost netransparentního prodeje odmítá. „U prodeje bytu u paní Šupinové lze jen okomentovat, že proběhlo standardní výběrové řízení a bylo rozhodnuto dle pořadí,“ říká mluvčí Blažková.

Piráti vs. funkcionářka ČSSD

V souvislosti s Šupinovou podávali Piráti jiné trestní oznámení také na konci června. Úřad prý obešel povinnost zadání veřejné zakázky při nákupu nábytku. Ten radnice odebírala od roku 2012 od firmy Spazio Designer Italiano, jejíž jednatelkou je právě Michaela Šupinová.

Radnice v červnu prostřednictvím mluvčí reagovala výrokem, že Piráti podáváním trestních oznámení na městskou část vedou politickou kampaň. Podobně hodnotí mluvčí Blažková kritiku Pirátů i nyní. „Ta trestní oznámení na Prahu 1 jsou stále od stejné osoby,“ uvedla Blažková.