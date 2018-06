Praha 1 čelí trestnímu oznámení kvůli milionové zakázce na nábytek

„Kdyby Praha 1 chtěla postupovat v souladu se zákonem, vysoutěžila by rámcovou smlouvu na nábytek v hodnotě například 20 milionů na období pěti let. Do soutěže by se tak mohli přihlásit další zájemci. Namísto toho třikrát uzavřela smlouvu v hodnotě dvou milionů korun, což je limitní hodnota pro to, aby soutěž dle zákona o veřejných zakázkách probíhat nemusela,“ vysvětlil Zábranský, v čem vidí problém.

Podle Zábranského Praha 1 navíc vyplatila velkou většinu peněz mimo rámec těchto smluv právě firmě Spazio Designer Italiano a také Deco Interiors. I tam působí Šupinová. „Máme navíc podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestné činnosti v oblasti nakládání s majetkem a zadávání veřejných zakázek,“ vyjádřil se i člen Pirátů z Prahy 1 David Bodeček.

Praha 1 od roku 2012 uzavřela s firmou v níž působí Šupinová celkem tři smlouvy v maximální celkové hodnotě šest milionů korun. V trestním oznámení, které má iDNES.cz k dispozici, Piráti hovoří o tom, že městská část nábytkářské firmě vyplatila přes 28 milionů korun a „mohlo dojít k obcházení povinnosti k zadání veřejné zakázky“.

„Bližší informace k trestnímu oznámení nemám. Toto už řešil i pan Bodeček, takže Pirátská strana jde asi stejným směrem. Je to jejich politická kampaň,“ myslí si mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Komentuje tak fakt, že i jiný Pirát David Bodeček na městskou část již dříve oznámení podával, konkrétně podnět k antimonopolnímu úřadu.