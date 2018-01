Do pěších zón v Praze 1 mají povolení stovky aut, cyklistům ale hrozí zákaz

Cyklisté jsou pro chodce podle Prahy 1 nebezpeční, proto by už od jara mohl být pohyb na bicyklech po pěších zónách omezen. Opatření má přijít ve chvíli, kdy úřad první městské části povolil do pěších zón vjezd stovkám vozidel.



„Za rok 2017 jsme vydali celkem 844 povolenek, které jsou pro všechny pěší zóny v Praze 1. Bohužel ze systému nelze zjistit počet povolenek pro jednotlivé pěší zóny,“ říká mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Zároveň dodává, že nejde o univerzální povolenku na všechny pěší zóny, pouze úředníci schválenou žádost uloží do systému, kde už se nedá zjistit, pro jakou lokalitu je vjezd určen.

Místostarosta Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš (ODS) přiznává, že současný systém není ideální. „Chci digitalizovat radnici. Součástí toho by byly i povolenky,“ tvrdí Bureš. Zatím není jasné, kdy by k tomu mělo dojít.

Chaotická situace

Se současným vedením povolenek vjezdu nesouhlasí opoziční zastupitel Prahy 1 Petr Kučera (Zelená pro jedničku/Zelení), jenž situaci vnímá jako chaotickou. Na základě vlastních zkušeností tvrdí, že s povolenkami vjíždí vozidla i do zón, kam už by neměla jezdit. A neplatnost povolení nikdo příliš neřeší.

Do pěších zón v centru podle městské části mohou auta kurýrních služeb, úklidová a zásobovací vozidla či vozy opravářů a obyvatel. S tím, že zásobování mají podniky provádět brzy ráno, případně večer. „Povolenky zásadně neslouží pro parkování na pěších zónách, ale jen pro vjezd za účelem naložení nebo vyložení zboží,“ doplňuje Blažková s tím, že kontrolu vjezdu má zajistit městská a státní policie.

Přesto lze občas zahlédnout na dolní části Václavského náměstí, která je nyní pěší zónou, parkující automobily. Ty k tomu může svádět i podoba prostoru. Náměstí stále příliš nevypadá jako místo hlavně pro chodce. Jeho vzhled se však má brzy začít měnit.

Velká přeměna dolní části Václavského náměstí získala na konci minulého týdne stavební povolení. Už koncem letošního roku by pak mohla být rekonstrukce za 200 milionů korun hotová. V jejím rámci se prostor zarovná do jedné roviny, přibudou stromy, fontánky a zároveň město ubere parkovací místa. Ze současné sedmdesátky jich má zůstat pouze šestnáct.

„Přestože plánovaná rekonstrukce navodí stavebním a architektonickým řešením pocit dalšího zklidnění, dopravně je plocha pojímaná jako obytná zóna,“ upozorňuje mluvčí Prahy 1. Do takové oblasti mohou vozidla vjíždět, byť „dvacítkou“.

Kola mohou nahradit dodávky

Podle zastupitele Kučery by se po vzoru evropských metropolí měla využít pro zásobování v pěších zónách nákladní kola, která by zboží rozvážela ze stanovišť u zón, kam by náklad vykládala auta.

„Viděl jsem statistiky nehodovosti na pěších zónách, kde vedou kolize mezi auty a chodci. Pro bezpečnost lidí na zónách by bylo nejlepší, aby se auta úplně eliminovala,“ vysvětluje Kučera svůj návrh. O využití takzvaných cargokol uvažuje i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který do konce roku vypracuje studii, jež mimo jiné tento způsob rozvozu zhodnotí.

Nákladní kola v pěších zónách však odmítá místostarosta Prahy 1 Bureš a myslí si, že je celý nápad nesmysl. Velké zásilky se podle něj nedají převážet na kolech, navíc by cyklisté vráželi do lidí.

Právě možným kolizím mezi jezdci chce Praha 1 zabránit. Už od jara by do pěších zón nemohli během dne jezdit lidé na bicyklech. Centrální městská část totiž plánuje omezit provoz lidí na jízdních kolech. Tím chce zakázat i pohyb elektronických koloběžek, které jsou nástupci vozítek segway, jejichž jízda byla před dvěma lety ve středu metropole zakázána.

„Není to žádné omezení jízdy pro kola. Po pěších zónách jezdí už dnes bicykly díky výjimce, kterou jenom zúžíme,“ říká místostarosta Bureš k tomu, že by jízdní kola nesměla po místech pro chodce jezdit mezi 10. a 17. hodinou.

Proti omezení se staví iniciativa Automat, která loni v petici proti záměru shromáždila téměř čtyři tisíce podpisů a nyní sbírá další. Objízdné trasy pěších zón jsou podle ní z hlediska bezpečnosti rizikovější. „Představují jedny z nejnebezpečnějších úseků města,“ píše iniciativa s odkazem na analýzu, kterou si nechal zpracovat magistrát.

Automat poslal připomínky úředníkům Prahy 1. Radnice nyní všechny podněty musí zhodnotit, než o případném omezení definitivně rozhodne městská část.