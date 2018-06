Prahu 4 postihl kolaps před spuštěním zón, na karty čekají tisíce lidí

Hned první den totiž musela být registrace přerušena kvůli rozsáhlé poruše softwaru. Kolaps systému se podařilo zcela vyřešit teprve ve čtvrtek.

Se začátkem nového týdne podle starosty Prahy 4 Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení) funguje systém zcela bez problémů a úředníci odbavili už několik stovek žadatelů. Vinu za nepříjemnosti z minulého týdne však podle slov starosty nenese radnice.

„Byl to celoměstský výpadek. Registrace nefungovala i v jiných městských částech, ale k nám teď chodí zdaleka nejvíce lidí,“ odmítá pochybení Štěpánek. Vylučuje i možnost, že by se Praha 4 nedostatečně připravila na spuštění a její zaměstnanci neuměli se systémem pracovat.



Jenže magistrát vysvětluje nastalou situaci zcela jinak. „Nejednalo se přímo o chybu systému pro vydávání registrací na parkovací zóny, ale vypadl účetní systém Ginis, takže nešlo platit mimo jiné ani za parkovací oprávnění,“ sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman a zdůraznil, že se jednalo o výpadek pouze na území této městské části. „Praha 4 si Ginis dělá sama, takže problém nebyl u magistrátu,“ dodává.

Slova o lokálním problému čtvrté městské části nepřímo potvrzuje i Praha 5, která podle svého mluvčího Jakuba Večerky žádné obdobné potíže v minulém týdnu nezaznamenala.

Zóny spustí v termínu

V souvislosti s výpadkem se už objevily obavy, zda městská část stihne odbavit všechny zájemce včas a neodloží spuštění parkovacích zón na později. Tuto možnost si ale Praha 4 vůbec nepřipouští. „Ne, nic se nemění. Termín 1. července platí, máme k tomu usnesení rady,“ říká důrazně Štěpánek a dodává, že původně městská část plánovala spustit registraci dokonce až v polovině června.

Přímo v ulicích, kde budou zóny placeného stání nově zavedeny, veškeré přípravy zajišťuje městská společnost Technická správa komunikací (TSK). I ona tvrdí, že vše v termínu stihne. „Vodorovné i svislé dopravní značení je na většině míst už hotové a prozatím je zneplatněno. V současné době děláme základy pro parkomaty, které se budou postupně instalovat,“ informuje mluvčí TSK Barbora Lišková.

Parkovací oprávnění by si mělo zařídit až několik desítek tisíc obyvatel nejlidnatější pražské městské části. I proto radnice připravila některá mimořádná opatření, aby minimalizovala riziko, že nestihne všechny během jediného měsíce odbavit. Registrace je nyní možná v rozšířené otevírací době nejen na úřadě na Budějovické, ale také ve výdejně v Jílovské ulici v Braníku, na náměstí Hrdinů na Pankráci a od poloviny června i v budově Nuselské radnice v Táborské ulici.

U metra i v Nuslích a Podolí

Zóny placeného stání vzniknou v severní polovině Prahy 4. Po vzájemné dohodě je magistrát v první vlně zavede podél trasy metra C mezi stanicemi Vyšehrad a Kačerov, v okolí tramvajových linek v Nuslích a Podolí i v ulicích sousedících s Prahou 2 a 5, kde už opatření platí. Oprávnění pro parkování mohou získat všichni zájemci s trvalým bydlištěm v Praze 4, roční karta je vyjde na 1 200 korun.

Tento rok musí zájemci ještě na úřad osobně, prodloužení ročního oprávnění už ale bude možné zařídit si elektronicky. Jako hlavní důvod zavedení zón městská část uvedla, že se stala odstavným parkovištěm, kam své automobily odkládají mimopražští řidiči i ti z jiných částí metropole, kteří už nemohou v okolí bezplatně zaparkovat. A na to v současnosti právě nejvíce doplácejí místní obyvatelé. Městská část do budoucna zvažuje v regulaci parkování pokračovat. Proto zadala kompletní studii, která ukáže další možnosti. Podle jedné varianty by v další fázi mělo dojít k rozšíření k Jižní spojce, ta druhá dokonce navrhuje pokrýt celé území Prahy 4.

Rozhodnutí ale přijme až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb. „Myslím si, že jediné řešení je dnes rozšíření po celé městské části, jinak se bude problém s parkováním jen přesouvat o kus dál,“ říká Štěpánek, který hodlá svůj mandát obhajovat.

Magistrát hlavního města zároveň připravuje další postupné rozšiřování parkovacích zón směrem k okraji města. Poté už řidiči v celém širším centru hlavního města volně nezaparkují. Další na řadě by měla být Praha 9, naopak radnice Prahy 10, 12 a 13 se zavedením zatím stále vyčkávají.