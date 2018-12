Praha 5 chce zlikvidovat skládku v Motole, stálo by to půl miliardy

V 70. letech se na území, které dnes ohraničuje nemocnice Motol, Plzeňská ulice a Břevnov, navážel například odpad ze stavby metra. V roce 2004 stav skládky výrazně zhoršila nevýhodná smlouva, kterou za městskou část podepsal s firmou EkoMotol CZ kontroverzní exstarosta Milan Jančík (ex-ODS).

Společnost měla skládku za symbolické nájemné rekultivovat, místo toho ale území dále zavážela odpadem. Nevýhodnou smlouvu sice radnice v roce 2014 vypověděla, ale skládka zůstala v havarijním stavu.



Současný stav motolské skládky zhodnotila analýza rizik, kterou si městská část nechala vypracovat v loňském roce. Vyplynulo z ní, že skládku tvoří velké množství nebezpečných odpadů, což se projevuje na zvýšeném obsahu těžkých kovů, ropných látek nebo toluenu.

Nebezpečné látky obsahují i podzemní vody. „Byla zjištěna také významná karcinogenní rizika,“ píše se v analýze. Nekontrolovatelné a nesprávné navážení odpadu během let navíc způsobilo, že je těleso skládky nestabilní a hrozí jeho zhroucení.

Analýza navrhla tři možné varianty, jak stav skládky řešit. Radnice proto nechala vypracovat další studii, která nakonec doporučila skládku částečně odtěžit, kontaminovanou zeminu odvézt a území následně rekultivovat. Doporučení studie by měli příští týden schválit radní městské části.

Jenže tento postup by mohl vyjít i na půl miliardy korun. Městská část proto uvažuje o tom, že těleso skládky rozprostře do údolí mezi severní hranou skládky a Břevnovem.

„Přesvahováním bychom zabezpečili stabilitu tělesa za menší náklady. Jinak bychom museli zeminu odvážet kamiony až do Mělníka,“ říká místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO) s tím, že by městská část mohla ušetřit zhruba třetinu nákladů.

Pomoci musí magistrát

Radnice má k dispozici také stanovisko České zemědělské univerzity, které říká, že je takový plán možný.

„To údolí je biologicky nekvalitní, les, který tam je, postupně usychá, takže je jeho životnost malá,“ uvádí Slabý.

Připouští ale, že mohou plán radnice zdržet třeba výtky ochránců přírody. „Začátkem příštího roku chceme začít tuto severní variantu projednávat,“ dodává.

Historie motolské skládky Motolská skládka byla založena v roce 1972 a dále rozšířena v roce 1979 . Využívána byla pro ukládání stavebních odpadů během stavby pražského metra a materiálů ze stavby nemocnice Motol .

a dále rozšířena v roce . Využívána byla pro ukládání stavebních odpadů během a materiálů ze stavby . V roce 2004 pronajal tehdejší starosta Prahy 5 za ODS Milan Jančík pozemky motolské skládky firmě EkoMotol CZ . Ta měla skládku rekultivovat a proměnit ve sportovní a odpočinkový areál. Místo toho však firma nekontrolovatelně navážela další stavební odpad . Vzhledem k minimálnímu pronájmu si navíc zajistila poměrně vysoké zisky.

I v případě, že by se Praze 5 podařilo prosadit levnější variantu sanace skládky, tedy přesvahování do severního údolí, není v silách radnice pokrýt náklady z vlastních zdrojů. „Obrátíme se proto s žádostí o prostředky na ministerstvo životního prostředí i na magistrát,“ uvádí místostarosta.

Problém s kontaminovanými podzemními vodami, které ze skládky vytékají, by mělo vyřešit jejich zatrubnění. Městská část navíc po několika dalších měřeních skládku v letošním roce oplotila. „To území je nebezpečné jako celek. Našly se tam asfalty, komunální odpad i azbest. Není možné, aby tam chodili lidé třeba sportovat. Což se běžně dělo,“ vysvětluje vedoucí odboru správy veřejného prostranství a zeleně Prahy 5 Jan Zeman.

Radnice chce úhradu škod

Poté, co by Praha 5 skládku přesvahovala do údolí, přišla by řada na další krok. Tím je uzavřít tělesa speciální fólií a následné zasypání zeminou. „Chtěli bychom pak na tom území vybudovat singltrekovou dráhu, tedy terénní stezky pro cyklisty,“ přibližuje plány radnice Slabý.

Radnice hodlá zároveň v nejbližší době podat na společnost EkoMotol CZ trestní oznámení a bude se dožadovat finanční náhrady vzniklé škody. „Nejsem si ale jistý, zda se finančního vyrovnání domůžeme,“ říká místostarosta.

Celkovou výši škody, která městské části působením firmy vznikla, zatím nechce komentovat, dokud nebude zpracováno trestní oznámení.