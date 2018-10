Žena přeřízla lano výškovému pracovníkovi, soud ji poslal do detence

Incident se stal loni 30. září odpoledne v domě v Olštýnské ulici v Praze 8. Žena, která bydlela ve 13. patře, otevřela podle policie okno z obývacího pokoje a přeřízla lano, které u okna viselo. Provaz jistil muže, který v té chvíli pracoval na vnějším plášti budovy. Muž pak v obavě o svůj život slanil z výšky zhruba 13,3 metru po hlavním laně na technickou střechu.

„V případě přeřezání i hlavního lana by došlo k pádu poškozeného na tvrdý podklad, což by u něho mohlo vést ke vzniku smrtelného zranění,“ konstatoval soud ve svém rozhodnutí.

„Pachatelka uvedla policii pokaždé něco jiného. Podle znalců je závislá na alkoholu i omamných prostředcích. Zajímavé je, že policie to vedla nejdříve jako přestupek, ale po znaleckém vyjádření ze soudního lékařství to překvalifikovala na pokus vraždy,“ sdělil předseda soudního senátu Kamil Kydalka.

Za pokus o vraždu by ženě hrozilo deset až 18 let vězení. Státní zastupitelství však letos v září dospělo k závěru, že obviněná nebyla v době skutku trestně odpovědná. S odkazem na posudky, podle nichž by další pobyt ženy na svobodě mohl být mimořádně nebezpečný, navrhlo soudu uložení detence, čemuž soud vyhověl počátkem října.

„Rozhodnutí dosud není v právní moci, protože paní si podala stížnost, o které bude rozhodovat Vrchní soud v Praze,“ doplnil Kydalka.

Zabezpečovací detence uložená soudem trvá, „dokud to vyžaduje ochrana společnosti“. Soud musí minimálně jednou za rok přezkoumat, zda ještě existují důvody pro její pokračování. Podle statistik Vězeňské služby je v detenčních ústavech aktuálně 88 lidí, z toho osm žen.