Krnáčová chce před odchodem sloučit dva odbory, nová koalice je proti

Odůvodnila to tím, že není jisté, kdy nové vedení města vznikne. Spojit v jeden chce odbor strategických investic, jenž každý rok pracuje s miliardami korun, a odbor technické vybavenosti. Zítra o tom má na návrh primátorky hlasovat končící vedení metropole.



Každý by změnu ocenil, tvrdí primátorka

„Cílem je zjednodušit administrativu a především byrokracii, která je mnohdy opravdu šílená. Návrh změny vychází z výstupů procesně personálního auditu a já jsem přesvědčena, že by ji ocenilo jakékoliv vedení radnice, protože to současné nastavení způsobuje spíše komplikace,“ říká Krnáčová.

„Nevím, proč by se mělo se zjednodušením administrativy čekat na nové vedení. Tím jim naopak práci ulehčujeme,“ odmítá primátorka prosby, aby taková rozhodnutí nechala až na nové koalici.

S postupem primátorky nesouhlasí kupříkladu končící radní Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN). „Od úředníků nemůžeme dostat audit, kterým se sloučení odborů zdůvodňuje, přesto máme hlasovat o výsledcích, které z něj vzešly,“ zlobí se Plamínková, která byla na magistrát znovu zvolena za Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).

„Měla by o tom rozhodnout až nová rada, která bude zcela seznámena se závěry auditu,“ říká zastupitel TOP 09 Jiří Koubek s tím, že to nevylučuje, že se odbory nakonec sloučí. Rozdíl by byl však v tom, že by si radní mohli prostudovat celý audit a nejen slyšet o jednom z jeho výsledků.

Podobně se vyjadřuje i Praha sobě a Piráti, kteří se Spojenými silami utvořili novou koalici. Ale jak se zdá, nebude to jediná rošáda, která magistrát v blízké době potká. Ze zmíněného auditu podle zastupitele Adama Zábranského (Piráti), jenž se seznámil s jeho výsledky, vyplývá zrušení odboru financování dopravy. Ten transformací městské firmy Technická správa komunikací na akciovou společnost nyní víceméně schvaluje faktury, které z firmy chodí.

Dokument údajně také míní, že je v současném nastavení chodu úřadu vytvářena byrokracie pro byrokracii. Pro „vychytání všech much“ se ale asi budou muset udělat další detailnější audity. „V některých oblastech se však dá předpokládat, že úřad zeštíhlí. Je ale otázka, zda nebude potřeba přidat úředníky na jiných agendách,“ líčí Zábranský.

Zpátky k začátkům

Aktuálně řešené sloučení dvou odborů se pak dá považovat za začátek nebo i návrat k začátku. Oba odbory totiž byly ještě před čtyřmi lety jedním. Změna fungování se však tehdy neděla úplně s cílem ubrat na byrokracii, ale z politických motivů.

Vláda pod vedením Tomáše Hudečka (TOP 09) tehdejší odbor investic rozdělila na dva, aby se zbavila jeho tehdejšího ředitele Jana Beránka, kterého dosadil primátor Bohuslav Svoboda (ODS) místo úředníka Jiřího Tomana z časů primátora Pavla Béma (ODS).

Rozdělení nebo sloučení odborů je jediná možnost, jak se politici mohou zbavit nepohodlných úředníků, kteří nijak nehřeší proti pracovním předpisům. I proto rošády v organizaci pražského magistrátu mohou pokračovat i pod novým vedením. Piráti už dlouho kritizují ředitelku odboru sportu Soňu Fáberovou, kterou policisté vyslýchali ve spojitosti s podezřelým rozdělováním grantů na sport, kvůli kterým zasahovali na úřadu města.

Její jméno figurovalo také v loňské dotační kauze na ministerstvu školství, po které byli vzati do vazby náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. „Z tohoto pohledu považujeme pozici Fáberové za problematickou,“ říká Zábranský. Zároveň však dodává, že to nutně neznamená, že strana bude trvat na jejím odchodu. Musí na tom být nejdříve shoda celé vládnoucí koalice. Stejně jako na celém přebudování úřadu.

Primátorka Adriana Krnáčová před svým koncem ve funkci stihla prosadit také to, aby se vypracovala studie, která má určit, zda je možné postavit na Letné knihovnu od zesnulého architekta Jana Kaplického.