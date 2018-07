VIDEO: Agresor zbil muže a schoval se do obchodu, kde hrál oběť

11:41 , aktualizováno 11:41

Čtyři mladí lidé v centru Prahy převraceli a poškozovali dopravní značky a začali kopat i do zaparkované sanitky, které tím poškodili nárazník. Když je starší muž napomenul, jeden z mladíků jej napadl. Poté se schoval do obchodu a tvrdil, že obětí je on sám. Agresora hledají policisté.