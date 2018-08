Buquoyský palác francouzské ambasády navštívil před revolucí i Havel

Rozhovor s velvyslancem Rolandem Galharaguem Na Praze obdivuje francouzský velvyslanec Roland Galharague především zahrady a parky a nejraději chodí na Kampu. „Od devadesátých let, kdy jsem tu byl poprvé, město prošlo velkou proměnou k lepšímu,“ říká.

Současný francouzský velvyslanec v Praze Roland Galharague. (23. 7. 2018) V červenci se stali francouzští fotbalisté mistry světa ve fotbale. Sledoval jste v Praze finálový zápas?

Samozřejmě sledoval. Na první poločas jsem byl fandit v Riegrových sadech společně s chorvatskou velvyslankyní. Byla tam skvělá sportovní atmosféra, protože přišla skupinka chorvatských fanoušků a pak moře těch francouzských. Druhý poločas jsem pak sledoval ve Francouzském institutu ve Štěpánské ulici. Byl to opravdu moc zajímavý zápas. Je podle vás Praha město, kam velvyslanci jezdí rádi pracovat?

Rozhodně. Praha je velmi příjemné město. Práce je tady zajímavá především pro velvyslance ze států Evropské unie. Francie i Česko jsou navíc historicky i kulturně velmi propojené země. Co vás na Praze překvapilo, když jste se stal loni velvyslancem pro Českou republiku?

Znal jsem město z dřívějška. Pracovně jsem tu byl několikrát na počátku devadesátých let jako mladý diplomat. Teď mě ale velmi překvapilo, jak se Praha změnila. Bývalo to tmavé město s minimem obchodů, bez výloh, bez světel. Po ulicích nechodilo moc lidí a budovy byly spíše zanedbané. Nyní je Praha zcela jiným městem, je plná světel a života. Rozhodně to byla změna k lepšímu. Máte v Praze nějaké oblíbené místo?

Mám jich několik. Především obdivuji pražské zahrady a parky. Jedno oblíbené místo mám kousek od ambasády. Když vyjdu zadním vchodem Buquoyského paláce přes Nosticovu ulici, jsem za pár okamžiků na Kampě, kde to mám moc rád. Výhoda je, že nemusím chodit přes rušné Velkopřevorské náměstí, kde člověk musí čelit stovkám turistů. Kam chodíte, když se vám stýská po Francii?

Mně se nestýská. A kdyby ano, tak tu máte přímo na Petříně jednu takovou „Eiffelovu věž“. Než jste začal pracovat v Praze, byl jste velvyslancem v Budapešti. Dají se tato dvě města nějak srovnávat?

Myslím si, že jsou zcela rozdílná. Samozřejmě je pojí nějaké historické podobnosti a také to, že oběma městy protéká řeka. Jinak se ale liší. Hlavní rozdíl je ten, že Praha byla poměrně málo poškozena během druhé světové války, takže je úžasné, jak se v ní mísí architektura jednotlivých historických období. V Budapešti to v takové míře nenajdete. I atmosféra je v obou městech jiná. V Praze máte mnoho různých čtvrtí, Budapešť je v podstatě jen Pešť na jedné straně a Budín na druhé. Jak vám jde český jazyk?

(odpovídá česky) Nemluvím dost dobře, ale zkouším se učit.