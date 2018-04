Pražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu a stavbu nového

S návrhem na demolici souhlasilo sedm z jedenácti radních z řad ANO a ČSSD, bourání nepodpořili zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

„Rada schválila hlasy ČSSD a ANO bourání Libeňského mostu a z možných variant dalšího postupu chce nejhorší řešení. Navíc žádným způsoben není řešeno náhradní spojení mezi Prahou 7 a 8, které se v rámci uzavírky ukázalo jako naprosto kritické,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 7 Ondřej Mirovský (Zelení).



Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Proti bourání se v minulosti postavila Praha 7 nebo občanská sdružení. Ta chtějí dnes večer na mostě uspořádat happening proti bourání.

Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován.

S rozhodnutím, co s Libeňským mostem, musel magistrát počkat do vyjádření Ministerstva kultury, které nakonec most za kulturní památku neprohlásilo. Rozhodnutí ministerstva napadli památkáři z Národního památkového ústavu (NPÚ), kteří chtějí most zachovat.



