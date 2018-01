Cizinci koupili v Praze na konci loňského roku osm procent nových bytů

„Ze všech bytových segmentů nakupují cizinci nejvíce byty v developerských projektech, což svědčí o aktuální vysoké zahraniční poptávce po moderním a novém bydlení v Praze. Ta je v současné době vnímaná jako bezpečné místo s historickým centrem a vysokou životní úrovní,“ uvedl analytik v týmu nemovitostí Deloitte Petr Hána.



V Praze se ve třetím čtvrtletí 2017 prodalo 5 348 bytů, z toho zhruba 80 procent tvořily podle Deloitte standardní transakce. Zbytek připadal například na privatizace, převod družstevního bytu do osobního vlastnictví nebo prodej v rodině. Ze standardních transakcí patřila polovina developerským projektům, následovaly starší cihlové domy (22 procent), panelové domy (20 procent) a rodinné domy (osm procent).

Nejčastěji si byt koupili jednotlivci, na které připadalo 64 procent transakcí. Manželé jej společně koupili zhruba ve třetině případů, zbytek připadal na právnické osoby.

Co se týče věku, nejčastěji si byt pořídili lidé ve věku od 31 do 40 let. „To je také nejčastější věk pro pořízení hypotéky,“ uvedl dále Hána. V developerských projektech, u cihlových a panelových domů se podíl této skupiny pohyboval od 36 do 37 procent.

„V případě panelových bytů jsou nejčastějšími kupujícími mladí lidé od 21 do 30 let,“ dodal Hána. Podíl skupiny 31 až 40 let byl však jen nepatrně nižší. Pokud jde o rozdělení kupujících mezi muže a ženy, rozdíly jsou nepatrné. V případě developerských projektů mírně převažují ženy (52 procent), u ostatních kategorií muži.

Podle městských částí se nejvíce bytů v cihlových domech prodalo v Praze 3, více než pětina. Prodejům v panelových domech vládla Praha 4 s téměř 40 procenty. Čtvrtina rodinných domů změnila majitele v Praze 9, těsně následovala Praha 4.