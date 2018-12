Policie hledá lupiče z pumpy. Je stejného majitele jako ta, kde se vraždilo

Maskovaný muž přišel na líbeznickou pumpu 15. července kolem půl jedné ráno.

„Na záznamu kamerového systému je zachycen podezřelý muž se zbraní, který po obsluze požadoval peníze. Po získání požadovaných věcí z prodejny čerpací stanice utekl,“ informovala policejní mluvčí Eva Hašlová.



Policie pátrá po lupiči ve věku mezi dvaceti a pětadvaceti lety, vysokém asi 180 centimetrů, sportovní postavy s tmavými kratšími vlasy a hnědýma očima. Muž měl část obličeje zakrytou látkový šátkem.

Jakékoliv informace mohou lidé sdělovat na linku 158.

Policie loupež nespojuje s vraždou čerpadlářky

Na dotaz iDNES.cz, zda policie spojuje přepadení čerpací stanice s přepadením stanice stejného majitele v Nelahozevsi, odpověděla Hašlová, že nikoliv.

„Vím, že kriminalisté prošetřují veškeré verze, ale zatím bychom to do spojitosti nedávali. Nemáme zatím žádné důkazy ani indicie, které by nás k tomu vedly,“ řekla policejní mluvčí.



Osmapadesátiletou prodavačku zavraždila maskovaná dvojice v pondělí 3. prosince mezi půl třetí a třetí hodinou ráno poté, co zapomněla zamknout dveře, jak to běžně dělávala (psali jsme zde). Dvojice si poté z čerpací stanice odnesla pokladnu se zhruba deseti tisíci korunami.

Policisté nejdříve pracovali s verzí, že se jedná o muže a ženu kvůli podivné chůzi. Poté však ortoped policistům řekl, že se může jedna i o dva muže, jednoho s nemocí nohou (článek zde).

Na policejní linku se v pátek 7. prosince ozval taxikář, který jim oznámil, že vezl podezřelou dvojici do nemocnici v Hradci Králové, informace se však nakonec nepotvrdila.

Kriminalisté také zveřejnili informaci o batohu, který měl jeden z podezřelý a je podle policie netypický. Jedná se o batoh značky Dakine v kombinaci červené a šedé barvy s bílým nápisem na spodním pravém rohu kapsy.

Policie prošetřuje případ jako vraždu a pachatelům hrozí 15 až 20 let za mřížemi, popřípadě výjimečný trest.