Chatař rozbil muži hlavu motykou, za pokus o vraždu dostal deset let

„Do vlastní charakteristiky obžalovaného, jako slušného člověka, který se stará o pořádek, nezapadá šest jeho předchozích odsouzení za různou trestnou činnost. Obžalovaný si musel být vědom, že pokud někoho udeří značnou silou motykou do hlavy, může způsobit smrt. Tu se v tomto případě podařilo odvrátit pouze zásluhou vysoce specializovaného lékařského zákroku,“ uvedl dnes soudce Jiří Lněnička.

Podobně v kauze rozhodl již v polovině září senát Městského soudu v Praze. Jeho verdikt dnes nadřízený vrchní soud zmírnil pouze v jednom bodě. Zrušil rozhodnutí, kterým byl Antonu Gálovi na pět let zakázán pobyt v Praze.

„Není to typická trestná činnost pro Prahu, zákaz pobytu v hlavním městě je přiléhavý pro jiný způsob kriminality a osobnost pachatele. Jinak trest nepovažujeme za nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnil verdikt Jiří Lněnička.

Proti zářijovému rozsudku soudu první instance se obhajoba obratem odvolala. „Nebyly provedeny všechny důkazy, které by odstranily nejasnosti v této věci. Ty stávající jsou neprůkazné pro to, aby soud mohl ve věci rozhodnout,“ zdůraznil advokát Petr Sikora.

Motykou se manipulovalo, to je jeden z hlavních argumentů obhajoby. „Není jasné, co se na místě činu dělo. Tedy zda to například nedělali lidé, kteří chtěli mého klienta poškodit,“ namítal Sikora. Ten proto navrhl, aby věc znovu projednal městský soud. Případně, aby vrchní soud obviněnému snížil trest.

„Já jsem vždycky vedl řádný život. Nikoho jsem motykou neudeřil, neměl jsem šanci se hájit. Šlo o nahranou komedii, aby se mne zbavili. Jsem nemocný, zbývají mi dva roky života a dostal jsem deset let,“ tvrdil Anton Gál v závěrečné řeči.

„Rozsudek je správný a zákonný, obhajoba byla vyvrácena provedenými důkazy. Není tu ani důvod pro mimořádné snížení trestu pod spodní hranici zákonné sazby,“ shrnula na závěr své stanovisko státní zástupkyně.

V hlavní roli motyka

Střet, jenž pouze shodou šťastných okolností neskončil tragicky, se odehrál loni 10. listopadu v hloubětínské zahrádkářské kolonii. Obviněný, jenž zde měl najatou chatku a pozemek, se již delší dobu hádal s mladými lidmi, kteří na jeho pozemku bivakovali.

„Šlo o narkomany, kteří mi dělali problémy,“ zdůrazňoval obžalovaný. Jeden z „táborníků“ si tehdy balil stan, když se začal s Gálem hádat. Konflikt záhy gradoval tím, že podle rozsudku starší muž praštil soka do hlavy motykou.

Úder skončil vážným poraněním mozku, poúrazovou obrnou levé části těla. Tou oběť trpí dodnes a podle soudních lékařů je další prognóza stavu nejistá. Chataře policisté zatkli na místě činu. „Mladík mě napadl jako první. Prošlápl nohu, pak upadl hlavou na kámen, já ho neudeřil,“ tvrdil obviněný.

Po stopách krve

Argumentaci obhajoby však vyvracely svědecké výpovědi a znalecké expertizy. Antona Gála jako útočníka identifikovala oběť. „Chcípni,“ řekl podle svědků během útoku obviněný. Zajímavá svědectví o obžalovaném zazněla i od dalších svědků. „Je to velký snílek a pohádkář. Tvrdil, že vyrůstal v šaolinu, že byl v cizinecké legii, že je to pilot. Byl to majitel všehomíra,“ zaznělo také ze svědecké ohrádky.

„Zranění nemohlo vzniknout pádem na kámen. Motyka by tvarem odpovídala zranění, které poškozený utrpěl,“ vypověděla soudní lékařka Olga Tatičová-Plocková. Kriminalističtí experti na hrotu motyky našli stopy s DNA oběti. Skvrny odhalily testy také na botě obžalovaného.