Pražská magistrála se promění v bulvár, část radních je proti

Návrhem konkrétních opatření magistrát pověřil proslulého dánského urbanistu Jana Gehla. Letos v červnu jeho ateliér svoji vizi odevzdal. Z ní vyplývá, že některé změny půjde realizovat jen po stavebních úpravách, které si vyžádají dlouhodobou přípravu.



Jiné kroky by bylo podle Gehlova týmu možné uskutečnit poměrně rychle s cílem alespoň částečně sem vrátit život. Jedná se o vytvoření nových veřejných ploch v okolí tepny, které by „polidštila“ nová zeleň nebo lavičky.

Podle studie měl být také umožněn lepší průchod chodcům přes magistrálu, aby přestala být bariérou. Podle Technické správy komunikací (TSK) totiž tuto městskou dálnici denně přejde stejně chodců, jako tudy projede aut, tedy zhruba 100 tisíc.

Těm by mělo podle návrhu urbanistů zjednodušit život vybudování nových semaforů a přechodů pro chodce. Ty měly vzniknout mezi Fantovou budovou hlavního nádraží a parkovištěm na druhé straně nebo mezi horním cípem Václavského náměstí a Národním muzeem v podobě širokého pásu pro chodce.

Názory radních jsou různé, ANO požaduje studii

Jenže někteří zástupci koalice od záměru humanizace magistrály postupně couvají. Důvodem jsou obavy, že některá opatření, která mají pomoci pěším, budou mít negativní dopad na tisíce řidičů a zdrží je v kolonách ještě déle než doposud. Přitom už nyní jsou tady dlouhé fronty na denním pořádku.

Pražská rada sice materiál týkající se návrhů na humanizaci na konci srpna schválila, ale jednotná nebyla. Pro hlasovalo jen sedm z jedenácti radních. S výjimkou primátorky Adriany Krnáčové se zástupci ANO zdrželi, radní pro zdravotnictví Radek Lacko byl dokonce proti.

Právě zastupitelský klub ANO o několik dní později přišel s požadavkem na zařazení nového tisku do jednání rady, podle kterého by si magistrát nechal zpracovat kompletní analýzu propustnosti, prostupnosti a kapacity magistrály. Ta by následně posloužila jako podklad pro další schvalování úprav na této komunikaci.

Napřed pražský okruh, potom humanizace

V případě, že by poukázala na možné omezení provozu aut, znamenalo by to krach projektu humanizace magistrály, který vyšel město na dva miliony korun. „Kolaps této hlavní dopravní tepny by se dotkl mnoha z nás. Dokud nedojde k dostavbě okruhu kolem Prahy, nesmí dojít k omezování dopravy na magistrále,“ říká radní Lacko, který tento tisk předkládá ke schválení už na dnešním jednání rady.

Překvapivý krok klubu ANO rozzlobil koaliční partnery z Trojkoalice. „Každé z opatření, které chceme v dohledné době zavést na magistrále, bude řádně odůvodněno. Tam, kde bude potřeba hlubší datová analýza, tak ji uděláme i bez potřeby schvalování nějakého tisku na radě. Tisk pana Lacka je mimo jeho kompetenci,“ odmítá podpořit chystaný návrh náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení).

Podle ní má Praha k dispozici přesná data od TSK, telematiku, která umožní modelovat různé dopravní situace, i tým zkušených odborníků, proto není nutné si nechat zpracovávat nové nákladné analýzy.

Přechody auta zdržovat nebudou, myslí si Krnáčová

Kolínská i nadále trvá na tom, že nové přechody provozu na magistrále neuškodí. A to kvůli frekventované křižovatce na I.P.Pavlova, která vytváří největší dopravní špunt. „Auta už tam dnes čekají, takže pokud se podaří odborníkům na telematiku dobře nastavit světelnou signalizaci, lze po celé trase doplnit přechody, aniž by to auta více zpomalilo,“ dodává náměstkyně Kolínská.

Jenže návrh ANO má přesto šanci dnes v radě uspět. Podpořit jej hodlá ČSSD, která je třetím uskupením v čele magistrátu. „Návrh ANO nevnímám jako žádný problém. Už máme plán, co bychom chtěli s magistrálou dál dělat ve smyslu úprav okolí. Nyní ještě pořídíme aktualizovaná čísla o provozu a podle nich budeme poměřovat návrhy na přetváření magistrály na bulvár,“ prohlásil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSDD), který se připojil k Lackovi jako spolupředkladatel tisku na jednání radních.