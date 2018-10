Mezi Spálenou a Myslíkovou nepojedou v Praze od pondělí tramvaje

Omezení dopravy Změny tras tramvajových linek Linka č. 2 povede v trase Sídliště Petřiny – Chotkovy sady – Malostranská (na nábřeží E. Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská – Sídliště Petřiny

Linka č. 6 bude ve směru od Palmovky ze zastávky Lazarská odkloněna přes zastávky Národní třída, Újezd, Anděl, Smíchovské nádraží a Hlupočepy do zastávky Sídliště Barrandov

budou v úseku Albertov – Národní divadlo odkloněny přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí Linka č. 21 jbude zrušena.

budou v úseku Karlovo náměstí – Malostranská odkloněny přes zastávky Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo (na nábřeží) a Staroměstská. Linka č. 23 bude vedena v trase Vypich – Malovanka – Pražský hrad – Malostranská – Újezd – Národní třída – Lazarská – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Florenc – Palmovka – Bulovka – Kobylisy(nástupní zastávka Březiněveská). V úseku Bílá labuť – Kobylisy je v provozu pouze v pracovní dny přibližně od 6 do 20 hodin.

, a . Linka č. 32 v trase Radošovická / Nádraží Strašnice – Koh-i-noor – Vršovické náměstí – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Myslíkova – Palackého náměstí – Výtoň – Nádraží Braník.

v trase Ústřední dílny DP – Černokostelecká – Želivského – Flora – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská – Maniny – Palmovka – Balabenka – Vysočanská Linka č. 36 v trase Kubánské náměstí – Koh-i-noor – Otakarova – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka 14 směr Spořilov Změny v zastávkách tramvají Zřídí se zastávky Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše (směr Čechův most) a pro noční linky Malostranskáv Letenské ulici u křižovatky s ulicí Klárov (v obou směrech).