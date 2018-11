Na pražských linkách vyjede méně autobusů kvůli mistrovství ve florbalu

Omezení kvůli MS ve florbalu a v adventu Od 25. listopadu

V návaznosti na ukončení výluky v ulici Husitská se vrátila linka 133 na trasu Florenc- Sídliště Malešice v prodloužených intervalech. V pracovní dny je prodloužena z Florence až na Staroměstskou. Linka 207 se vrátila na trasu Staroměstská - Ohrada. V pracovní dny jsou zavedeny posilové kloubové spoje v úseku Florenc - Ohrada. O víkendu jsou kloubové autobusy na celé trase. Od 26. listopadu

U linky 190 je v ranní špičce prodloužen interval z 5 na 6 minut.

Linka 196 je v pracovních dnech zkrácena o úsek Kačerov - Kloboučnická. Od 1. prosince

O víkendech je prodloužený interval u linky 125 z 10 minut na 15. V provozu není o víkendech linka 143. Od 9. prosince

Ve špičkách nejsou v provozu krátké spoje v úseku Nádraží Radotín - Sídliště Radotín. Spojů do oblasti Viniček se změna netýká. Část uvedených opatření je součástí vánočního prázdninového provozu PID. Provoz všech spojů PID bude obnoven od pondělí 7. ledna 2019. Advent

DPP posílí od 1. prosince do 23. prosince některé spoje, zejména metro o víkendech. Na lince metra C je trvale zavedený víkendový interval 5 minut. Tramvajové linky 5, 11 a 15 pojedou běžně v soupravách namísto sólo vozů a na autobusové lince 118 pojedou po celý týden kloubové autobusy. Víkendové adventní posily se soustřeďují na linky metra A a B, kde bude interval 5 minut. Na autobusové linky 188 a 207 vyjedou kloubové autobusy. Upraveným intervalům metra A se přizpůsobí také spoje linky 119.