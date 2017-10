V Praze žijí stovky druhů zvířat, spatřit lze ledňáčky, kuny i lišky

Za rok přijme kolem čtyř tisíc zvířat. Dvacet procent z nich patří mezi vzácné druhy. Ovšem ne každé zvíře potřebuje pomoc. Polovina z přijatých zvířat jsou mláďata, která lidé považují za opuštěná. Ne vždy tomu tak je. Některá z nich, často malé srnky, pouze čekají na své rodiče. Do stanice se dostává i mnoho ptáků. Jejich častým problémem je, že narazí do skleněných protihlukových bariér, někdy i do prosklených výškových budov.

Kdy volat záchrannou stanici



Když se zvíře nemůže hýbat, ptáci nemohou létat.



Je viditelně zraněné nebo krvácí.



Když je zvíře v prostoru, odkud se samo nemůže dostat či kde mu hrozí nebezpečí.



Když je ptáče málo opeřené.



V případě savců když je mládě nesamostatné, má ještě zavřené oči, nechodí, jen se plazí a píská.



Je aktivní v době, kdy má spát.



Stanice je v provozu 24 hodin denně.

Telefon: 773 772 771