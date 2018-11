Soud řeší surovou bitku v Praze. Útočník muže bodal do hlavy střepem

René Blahovskému za těžké ublížení na zdraví, vydírání, výtržnictví a další delikty hrozí až deset let vězení. Podle názoru Vrchního soudu v Praze útok rozbitou lahví může být dokonce hodnocen jako pokus vraždy se sazbou 10 až 18 let. Ostatní obžalovaní se zodpovídají z ublížení na zdraví, výtržnictví a dalších porušení paragrafů trestního zákona.

Oslava narozenin René Blahovského se dvě hodiny po půlnoci 5. června 2016 v jednom z nočních lokálů v Hlubočepích nepěkně zvrhla. Jak tvrdí státní zástupkyně, kvartet obžalovaných se dostal do střetu s několika hosty a barmankou. A nezůstalo jen u hrozeb a nadávek a vzájemného postrkávání.

Nejhůře z konfliktu vyvázl jeden z hostů, který se podle obžaloby zastal barmanky. Toho obvinění zatlačili do prázdné místnosti v lokálu, povalili na zem, znehybnil a bili a kopali pěstmi i skleněným půllitrem do hlavy i těla.

„René Blahovský poškozeného udeřil do hlavy lahví od piva a po její destrukci poškozeného zasahoval ostrým hrotem střepu. Poté jej udeřil do hlavy židlí,“ popsala atak státní zástupkyně Taťána Zmatlíková. Napadený se ze zranění léčil tři týdny.

Žalobkyně také upozornila, že rány do hlavy mohly zavinit těžké zranění, anebo dokonce i smrt napadeného. „Toho si musel být vědom i laik. K těmto následkům nedošlo pouhou shodou náhod,“ uvedla Taťána Zmatlíková. Další návštěvník tvrdý direkt od obžalovaných odnesl zlomenou čelistí.

Na odchodu z baru obvinění podle obžaloby ještě shodili elektronickou kasu a na ulici vyhrožovali smrtí barmance, pokud zavolá policii. O oba zraněné se postarali chirurgové motolské nemocnice, čtveřici mužů dopoledne po útoku zatkli policisté.

Kauzu nejprve řešil obvodní státní zástupce a soud v Praze 5, vzhledem k rozsahu útoku se věcí začal zabývat také Vrchní soudu v Praze. Ten s ohledem na možné zpřísnění kvalifikace případ předal věc soudu vyšší instance, tedy Městskému soudu v Praze.

Předražené pivo za 100 Kč

„Byl jsem opilý,“ připustil při dnešním výslechu René Blahovský. Během osudné oslavy narozenin podle svých slov vypil deset až dvanáct piv a asi osm „panáků“ becherovky. V povzneseném stavu s přáteli dorazil hluboko po půlnoci do baru.

Tam začal konflikt, nejprve slovní, kvůli předraženému pivu. Za jednu sklenici si obsluha údajně počítala 100 korun. Posléze se prý obžalovaní musel bránit ataku jednoho z hostů, který se na ně obořil nadávkami a poté pěstmi.

„Došlo ke strkanici. Vím, že tam létaly pěsti, jak dlouho jsme v baru byli, to nejsem schopen řící,“ sdělil soudu René Blahovský. Ten však rozhodně popřel, že by někoho úmyslně povalil na zem, nebo že by dokonce útočil na svého protivníka ostrým střepem, lahví či židlí.

„Rány pěstí při strkanici připouštím,“ řekl zmíněný obžalovaný. Ten také popřel, že by úmyslně srazil na zem a rozbil pokladnu, anebo že by pronásledoval a vyhrožoval barmance. Ta však dnes soudu sdělila něco jiného. „Hrozili mi smrtí, trauma mám dodnes,“ řekla žena.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších obžalovaných, znalců a svědků. Předsedkyně senátu jednání naplánovala na tři jednací dny, skončit by mělo v polovině prosince.