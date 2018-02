Na Nuselském mostě vznikne nejvyšší lezecká stěna v Praze

„Horolezecká stěna na Nuselském mostě by měla být vysoká okolo třiceti metrů,“ přibližuje projekt Ondřej Boháč, autor nápadu a ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Inspirací mu byl výlet do Alp, kde viděl něco podobného a natolik ho to zaujalo, že navrhl stěnu postavit i v českém hlavním městě.

Přestože by podle vizualizací projektu mohly úchyty pro horolezce sahat i do větší výšky, bylo by to už podle Boháče na škodu. „Kdyby lidé lezli s dlouhým lanem, tak je omezuje svou váhou, kterou má, když visí. Sportovně by tedy stěna až nahoru byla zbytečná,“ vysvětluje Boháč. Kromě výšky má však stěna lidi přilákat na to, že půjde o venkovní atrakci, která bude zdarma přístupná veřejnosti.

Správci mostu ovšem nedovolí umístit stěnu bezprostředně na pilíř. Loni skončila rekonstrukce Nuselského mostu za 280 milionů korun a Technická správa komunikací (TSK), která opravu zajišťovala, se bojí, aby lezci most nezničili.

Proto také už dříve vydala k projektu stěny několik připomínek. „Konstrukce horolezecké stěny nesmí zasahovat do pilíře, musí být umožněn přístup k údržbě a možnost provádět pravidelné prohlídky,“ vyjmenovává výhrady mluvčí TSK Barbora Lišková.

Aby stěna a lezci mostní objekt neničili, vyroste kolem pilíře členitá konstrukce, na které budou horolezecké prvky umístěny.

„Už je hotový projekt, do konce roku by mohla konstrukce na místě vzniknout. Vybudovat ji potrvá tak dva měsíce,“ líčí Boháč. Na kolik korun by vyšel vznik horolezecké stěny na pilíři Nuselského mostu, není zatím jasné. Cena vzejde až z toho, jaké firmy uspějí ve výběrových řízeních, která by mělo město vyhlásit.

Jelikož by šlo pouze o horolezeckou stěnu, zázemí, jakým jsou kupříkladu toalety, by mohli lezci najít v blízké sportovní hale Folimanka nebo u dětského hřiště v parku pod mostem.

Rampa pro skateboard u Stalina

Horolezecká stěna v Nuslích by nemusela být jedinou sportovní atrakcí, o kterou by se v letošním roce mohla metropole rozšířit. V Letenských sadech by měla přibýt rampa pro jezdce na skateboardech.

Most se smutnou pověstí Několik metrů od budoucí horolezecké stěny na Nuselském mostě se nachází lampa, která svítí obráceně, vzhůru k nebi. Jde o pomník sebevrahů od výtvarníka Krištofa Kintery, který na místě přibyl v roce 2011. Nuselský most je nejznámějším místem v Česku, kde si lidé dobrovolným skokem z objektu brali život. Od roku 1973, kdy byl otevřen, skočilo z mostu přes 300 lidí. Přesná statistika neexistuje. Od roku 2007 však takové případy vymizely. Zábrany proti skoku byly tehdy doplněny ocelovým plechem a plexikrytem. Nejdále se od té doby v roce 2015 dostal muž, který ručkoval z vnější strany mostu asi třicet metrů od Kongresového centra.



Magistrát však není investorem této atrakce. Nechali si ji podle náměstka Dolínka vyrobit příznivci skateboardingu ze Štvanice, kde je skatepark. Město pomáhá pouze s nabídkou vhodného pozemku.

„Původně se plánovalo, že by rampa vznikla na podstavci Stalinova pomníku. Statici však zjistili, že prostor pod plochou, kde stál dříve Stalin, je tak rozpadlý, že už neunese nic nového,“ říká náměstek primátorky Dolínek s tím, že by i tak měly rampy vyrůst někde na Letné.

Špatný stav prostoru pod bývalým Stalinovým pomníkem by však neměl ohrozit plánované muzeum totality, které tam ještě v letošním roce plánuje vytvořit společnost Post Bellum.