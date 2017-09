Šéfa hřbitovů možná odvolali neprávem, audit obsahuje chyby

Nejasnosti kolem odvolání panují prakticky od začátku (o kauze jsme psali zde). Kontrolní výbor zastupitelstva proto na jaře požádal odbor kontrolních činností magistrátu, aby prověřil, zda byl audit zpracován řádně. Na zářijovém jednání výboru se však jeho členové uspokojivé odpovědi nedočkali.

„Dostali jsme pouze krátké dvoustránkové shrnutí, kde bylo napsané, že odbor kontrolních činností nemůže posoudit audit, protože měl jinou kontrolní metodiku,“ říká opoziční zastupitel a člen kontrolního výboru Jakub Michálek (Piráti).

Dodává, že následně se k zastupitelům dostala neoficiální informace, že magistrátní odbor přesto analýzu auditu vypracoval, ale pouze interně. O její existenci se však kontrolnímu výboru nezmínil.

Ze závěrů zmíněné analýzy, kterou citovala ČTK, vyplývá, že audit, který vypracovala společnost Ernst & Young, není věrohodný a většina nálezů je chybných, neprokazatelných nebo spekulativních.

Byl ředitel odvolán neprávem?

Piráti nyní podle svých slov požádali zástupkyni ředitelky magistrátu Zdenu Javornickou, aby jim tento dokument poskytla. Ředitelka Martina Děvěrová je totiž nyní na dovolené. Dosud však požadovaný materiál zastupitelé nedostali.

Pokud se potvrdí informace, že nový posudek odmítl závěry auditu zaměřeného především na hospodaření Správy pražských hřbitovů, může to obrátit naruby celý případ kolem vyhazovu ředitele Červeného. To si ale radní pro sociální politiku Daniel Hodek (ČSSD), který má oblast pohřebnictví na starosti, nepřipouští.

„Až se paní ředitelka (Děvěrová) vrátí po řádné dovolené do práce, budu se jí na to ptát. Ale v tuto chvíli je to pro mě na bázi jedna paní povídala,“ sdělil Hodek s tím, že o existenci materiálu nic neví. Nedokáže si prý ale ani představit, že by ho magistrát záměrně tajil. Radní navíc znovu potvrzuje, že si za původním auditem stojí. „Jeho závěry jsou jasné a nevím, proč bychom se k tomu měli znovu vracet,“ dodává Daniel Hodek.

Redakce také požádala o komentář auditorskou společnost Ernst & Young, ta se ale včera za celý den k aktuální situaci nevyjádřila.

Jestliže se ukvapili, mohli by se omluvit, myslí si Červený

Sám exředitel Martin Červený si myslí, že magistrátní posudek by mohl potvrdit jeho dřívější slova o tom, že byl koncem letošního ledna odvolán účelově. Podle něj byl audit odveden neprofesionálně a za jeho vedení k žádným zásadním neshodám v hospodaření správy hřbitovů nedošlo.

„Pokud se opravdu prokáže, že byl audit nekorektní a postup rady byl v tom případě ukvapený nebo účelový, pro mě osobně to bude dostatečná satisfakce. V takovém případě si ale také dokážu představit, že by se představitelé města mohli omluvit,“ říká Červený s tím, že sám už se znovu ucházet o vedení Správy pražských hřbitovů nechce.

Paradoxem v této situaci je, že se Martin Červený stal zaměstnancem jiné městské společnosti – je ředitelem sekce provozní na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

I kvůli tomu, že kontrolní výbor stále neuzavřel prošetřování odvolání Červeného, je křeslo ředitele správy hřbitovů stále prázdné. Organizaci tak provizorně vede ředitel technického úseku Karel Kobliha. Přestože rada hlavního města schválila výběrové řízení na nového šéfa už koncem března, dosud nikoho nevybrala. „V tuto chvíli není ještě výběrové řízení vyhodnoceno. Budu ale předkládat v příštím nebo přespříštím týdnu do rady návrh, který doporučí další postup,“ uvedl Daniel Hodek, který nechtěl být konkrétnější.

Tendr na likvidaci odpadu

Finanční audit podrobně zkoumal hospodaření společnosti za posledních několik let. Jedním z jeho nejzásadnějších zjištění byla milionová zakázka na likvidaci odpadu ze hřbitovů. Správa platí podle hmotnosti odvezeného množství. Jenže podle závěrů auditu se odvezený odpad nijak neváží ani neeviduje, takže nemohla mít přehled, za co přesně více než 800 tisíc korun měsíčně platila.

Vedoucí úseku dopravy Ludmila Karvánková, která má tuto zakázku na starosti, dokonce před auditory připustila, že pokud by firma, která odpad odváží, fakturovala víc, hřbitovní správa by to vůbec nezjistila. Odvolaný ředitel Červený se však tehdy bránil tím, že právě tento problém zdědil po svém předchůdci a dva roky ho řešil. „Od nynějška si to vážíme sami. A cena bude asi tak třetinová,“ prohlásil Červený dříve.