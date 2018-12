Chceme inspirovat a vzdělávat, říká ředitelka středočeské galerie

Jak se Galerie Středočeského kraje dostala do Kutné Hory?

Tato krásná galerie s úžasnými sbírkami existuje od roku 1960. První expozice se otevřely v roce 1963. Po revoluci se ministerstvo kultury rozhodlo pro budovu jezuitské koleje, kterou bylo potřeba nejdříve zrekonstruovat. Náklady se vyšplhaly na půl miliardy korun. V roce 2010 se galerie částečně otevřela, já jsem nastoupila o pár měsíců později. Mým prvním úkolem bylo sestavit tým, který se postupem času rozšiřoval. V současné době má galerie padesát zaměstnanců.

Jak dlouho se věnujete umění?

Umění se věnuji již od roku 1999. Díky častému cestování jsem získávala zkušenosti například v Los Angeles, New Yorku či Holandsku. Poté jsem po domluvě s Medou Mládkovou nastoupila v roce 2003 do Musea Kampa jako její asistentka, kde na mne čekala opravdu zajímavá práce a kde jsem se v roce 2006 stala ředitelkou. Od roku 2011 působím jako ředitelka GASK.

Co vám tato pozice přinesla?

Musím se přiznat, že práce po boku Medy Mládkové byla velice zajímavá, ale neměla jsem možnost realizovat své plány. Tady mám tým kurátorů, kteří mi předkládají svou práci. Také máme to štěstí, že nás podporuje Středočeský kraj, tudíž já i moji kolegové můžeme být velice kreativní. Díky tomu jsou naplněny mé představy o tom, jak by měla Galerie Středočeského kraje fungovat.

Vystavuje středočeská galerie často i v rámci spolupráce?

Ano, my samozřejmě zaplňujeme budovu jezuitské koleje, ale vystavujeme i v Praze v Obecním domě a naši kurátoři jsou zváni i do jiných galerií, například do Pardubic. Naše sbírky jsou tak důležité, že putují i do zahraničí, často zapůjčujeme exponáty a připravujeme výstavy například v Německu, Polsku a Slovinsku. Jedna z posledních výstav probíhala u Madridu ve městě Segovia, takže si myslím, že má galerie velice dobře nakročeno na mezinárodní spolupráci.

Jaké výstavy sklidily největší ohlasy?

Jednou z nejvíce oblíbených výstav byla rozhodně Europa Jagellonica, velký ohlas měla i expozice Artists for Tichý / Tichý for Artists, která získala cenu IKOMU. Velkou poctou pro nás byla i cena Gloria musaealis za naši stálou expozici Stavy mysli / Za obrazem. V roce 2015 se vydařila velice důležitá výstava v Sichuanském muzeu v Chengdu v Číně, kde jsme prezentovali kulturní dědictví Středočeského kraje.

Co v současné době může galerie návštěvníkům nabídnout?

K oslavám 100 let republiky je zde až do konce února výstava sochaře Ladislava Šalouna, jehož díla jsme restaurovali sedm let. Do začátku února tady návštěvník může vidět výstavu britské malby, mladé autory z Británie. Doporučuji také Stavy mysli / Za obrazem, tato expozice se totiž neustále obměňuje. Máme zajímavé programy Noc v galerii, které jsou pro děti a rodiny. Dále u nás probíhá výstava Jiřího Sozanského v prostoru Přesahy grafiky.

Jak v GASK probíhá advent? Mohou se návštěvníci případně těšit uměním s vánoční tematikou?

Probíhají zde adventní koncerty a společenské akce, a jelikož je areál opravdu obrovský, máme tu dokonce dva stromky. Dále jsem požádala umělecké oddělení o autorskou tvorbu právě v duchu Vánoc a kolegyně Veronika Marešová navrhla umělce Petra Písaříka, který umístil do prostoru vánoční instalaci Advent, která se skládá ze tří částí. Velice mne potěšilo, že autor takto spontánně zareagoval a nainstaloval svou tvorbu v krátkém čase.

Jaké expozice nebo projekty v budoucnu chystáte?

Po zahájení sezony máme v plánu vystavit monografickou a retrospektivní výstavu umělce Václava Bláhy. Budeme také stále pracovat na expozici Stavy mysli / Za obrazem. V rámci Středočeského kulturního léta budeme také pořádat koncerty v zahradách, s pracovním názvem POP/ART. Rozhodně chci také zmínit výstavu Jiřího Trnky, která je pro celou galerii velice důležitá. A jelikož zde akce probíhají ve velkém, máme v plánu přestavět na kongresové centrum parkovací dům v našich zahradách. Zde by v budoucnu mohly být koncerty, konference a případně by zde mohla hostovat i divadla.

Co je podle vás posláním galerie?

Posláním galerie je rozšiřovat sbírky, uchovávat je a restaurovat, aby zde byly i pro další generace. Měla by formovat mladou generaci a zasloužit se o to, aby se jí umění dostalo pod kůži. Například posláním lektorského centra je s dětmi kreativně spolupracovat a vzdělávat je, ale také je učit lásce k umění.

Proč myslíte, že je galerie tak úspěšná?

Já to sleduji na zpětných vazbách návštěvníků. Z toho, že získáváme ceny a chtějí s námi spolupracovat i jiná muzea a galerie, soudíme, že je ta naše dobře nastavená. Ale samozřejmě dobře víme, že je stále co vylepšovat.