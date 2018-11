Vandal poničil portrét kněze Toufara před domem muže, který ho umučil

„Je vidět, že to ťalo do živého. Noční rudý sprejer chtěl asi poničit památku na statečného pátera, ale řekla bych, že teď je pomníček ještě výmluvnější. Člověka hned napadne, jak asi musel vypadat ubohý Toufar po estébáckém výslechu,“ okomentovala na sociální síti Lucie L., která zveřejnila fotku s poničeným dílem a rovnou k němu přiřadila jiný význam.

S jejím posunutým významem celého díla souhlasí i další lidé v komentářích a potvrzují tak, že záměr neznámého vandala dílo poničit a znehodnotit tak památku na kněze Toufara nevyšel.

„Ta červená/rudá barva tomu dává další význam. Pokud to byl cíl poškodit, tak se to nepovedlo. Naopak to dostalo ještě nový rozměr a přitáhlo pozornost kolemjdoucího. Záměr či ne, je o čem přemýšlet,“ napsala Mila L.



Neznámý umělec se podle zjištění serveru Lidovky.cz inspiroval dílem Otakara Duška, který v minulosti již podobné podobizny Josefa Toufara, ale i Jana Palacha, nasprejoval na dům v Legerově ulici. Tam také 25. února 1950 Toufar zemřel, po téměř dvaceti letech i Palach.

„Jsem autorem pomníku Josefa Toufara a Jana Palacha v Legerově ulici. Mnou vytvořený portrét Josefa Toufara byl s mým svolením použit při gerila street artu na Petřinách. Další informace nejsem oprávněn vám sdělit,“ vyjádřil se k dílu na chodníku Dušek.

Zázrak, za který Toufar zemřel

Bývalý vyšetřovatel komunistické Státní bezpečnosti Ladislav Mácha byl v roce 1999 odsouzen na dva roky za podíl na nezákonném vyšetřování a týrání faráře Josefa Toufara. Kvůli zdravotnímu stavu do vězení nenastoupil. Mácha zemřel koncem září.

Mácha měl počátkem roku 1950 za úkol donutit některé představitele katolické církve k přiznání, že chystali spiknutí proti režimu. Hlavním důvodem byl takzvaný číhošťský zázrak, kdy se měl několikrát při kázání faráře Josefa Toufara v Číhošti u Ledče nad Sázavou pohnout kříž na oltáři.

Toufara ve valdické věznici na Jičínsku přinutili mučením k přiznání, že pohyb kříže zinscenoval a 23. února kněze přiměli, aby podepsal i protokol. Sedmačtyřicetiletý kněz zemřel dva dny na to, podle oficiálního protokolu kvůli prasklému žaludečnímu vředu.