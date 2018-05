Vila Milada se zatím bourat nebude, stále čeká na majitele

„Byli jsme osloveni Univerzitou Karlovou, která potřebuje malou část nemovitosti - příjezdovou cestu ke svým nemovitostem,“ řekl mluvčí Radek Ležatka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), kterému nyní vila patří.



V současné době tak probíhá územní řízení se záměrem oddělit malou část pozemků, které by měly připadnout Univerzitě Karlově (UK). V minulosti měla univerzita zájem o bezúplatné převedení budovy do jejího majetku, ministerstvo však požadavku nevyhovělo a předalo budovu do správy právě ÚZSVM.

V nedávné době se v některých médiích mluvilo dokonce o demolici prvorepublikové budovy, kterou má údajně UK vlastnit. Taková informace je však mylná, jak potvrzuje samotná univerzita i státní úřad.

„V současné době se nejedná o naše pozemky a univerzitní majetek. Univerzita Karlova nemá vilu Milada ve vlastnictví,“ sdělil mluvčí UK Václav Hájek.



Radek Ležatka informaci o demolici budovy taktéž nepotvrdil: „ÚZSVM jako vlastník nemovitosti žádnou demolici neplánuje. Výroky v médiích o plánované demolici ze strany někoho, kdo nemovitosti nevlastní, jsou tak minimálně předčasné a spíše nešťastné.“

Velké univerzitní plány

UK měla o budovu zájem už dříve a v roce 2010 už byla dokonce podepsána darovací smlouva, ale ministerstvo financí nakonec převod neschválilo.

Budovu v dezolátním stavu převzal ÚZSVM až v polovině května roku 2017 od ministerstva školství, které vilu Milada dříve vlastnilo. Podle zákona měl být objekt nabídnut ostatním státním institucím, nicméně kvůli žádosti UK alespoň o část pozemků byl tento proces pozastaven a není jasné, kdy bude pokračovat. Univerzita chce pozemky využít pro přístupovou cestu k vysokoškolským kolejím 17. listopadu.

UK měla dříve zájem získat do svého majetku vilu Milada, ale také sousední vilu Miluška, aby zde pokračovala ve výstavbě kampusu. Tam by mohly být venkovní sportoviště či výukový prostor přístupný veřejnosti.

Dění kolem Milady v roce 2009