Magistrát nechá za 230 milionů opravit park na Karlově náměstí v Praze

Pražští radní dnes vybrali vítěze tendru na autora návrhu oprav, stalo se jím německé studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a dopravní kanceláří PD Filip. Radní dnes schválili také studii proměny Klárova.



„Projekt je velmi citlivý. Domnívám se, že by mohl být velmi dobrým kompromisem mezi požadavky všech. Je těžké na jedné straně vyhovět nárokům památkářů a na straně druhé Praze 2, která chce prostory pro shromažďování a podobně,“ řekla dosluhující radní Jana Plamínková (STAN).

První práce by se měly uskutečnit v příštím roce, kdy budou ošetřeny staré stromy a začne úprava zeleně. Po zpracování projektové dokumentace by se měla v roce 2025 uskutečnit celková oprava parku.

Upraveny budou trasy cest, které umožní jednoduší průchod parkem zejména od vstupů do metra k nemocnici či poliklinice. Cesty nebudou asfaltové jako dosud, ale dlážděné. Trávníky zůstanou zachovány.

V jižní části vznikne kavárna a dětské hřiště. V prostřední části by pak mohly být květinové záhony. Novinkou budou QR kódy v chodnících, které upozorní na historii náměstí. V části u budovy Novoměstské radnice jsou naplánovány trhy.

Projektanty vybíralo město společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) více než rok. Architekty hledali prostřednictvím takzvaného soutěžního dialogu. Jde o interaktivní formu, při kterém spolu město, IPR a soutěžící komunikovali a domlouvali výslednou podobu návrhu.

Náměstí bylo částečně upraveno už v minulých letech. V roce 2015 skončila rekonstrukce tramvajové tratě a přilehlých chodníků, na kterou navázala oprava křižovatek a přechodů. Park byl naposledy upraven v roce 1998 u Novoměstské radnice. Proti kácení stromů tehdy protestovali ekologové i obyvatelé Prahy 2.

Karlovo náměstí, dříve zvané Dobytčí trh, je s rozlohou 80 550 metrů čtverečních největším náměstím v Česku a jedním z největších v Evropě.

Na délku měří 510 metrů a na šířku 130 metrů. Ve středu náměstí stála od roku 1300 kruhová kaple Božího těla, ve které byly vystavovány říšské korunovační klenoty, zbořena byla roku 1791.

Studii, která má za cíl zlepšit dopravu na Klárově u stanice metra A Malostranská, dodal městu ateliér A69. Na Klárově přibudou nové stromy, přechody, rozšířené chodníky a nástupní ostrůvky. Tramvajová trať bude narovnána a vzniknou nové pruhy pro cyklisty.

Úprav by se měla dočkat i takzvaná myší díra, tedy schodiště z Klárova na Letnou. Studie počítá s bezbariérovou úpravou. Další možnou variantou nového dopravního řešení je také omezení odbočení do Valdštejnské ulice směrem od Kampy. To by výrazně přispělo ke zklidnění Malé Strany. Harmonogram počítá s realizací do roku 2023 a předpokládané náklady jsou asi 400 milionů korun.