Policie hledá majitele milionového pokladu klánovického vraha Konráda

Oldřich Konrád si mezi lety 2005 a 2015 nakradl po celé České republice kořist za několik milionů korun a policisté se nyní snaží najít majitele více než tisíce předmětů. Mezi ukradenými věcmi jsou hodinky, prsteny či bankovky.

Lidé, kteří se o konkrétní věci přihlásí, musí doložit, že jim skutečně patří. Policisté budou vyžadovat účtenku nebo fotografii, na které bude předmět vyfocen.

Pokud někdo poznává předměty, které policisté zveřejnili na sociální síti, může se jim ozvat na číslo 703 193 611 nebo 731 646 074.

Zloděje a vraha Oldřicha Konráda odsoudil Městský soud v Praze v loňském roce k pětadvaceti letům ve vězení za to, že v červnu 2014 v lese v Klánovicích zastřelil uzbeckého hledače pokladů Denisa B., který sbíral předměty z druhé světové války. Hledač pokladů však náhodou narazil na Konrádovu kořist a ten na cizince pětkrát vystřelil. Dvakrát minul, další tři výstřely zasáhly hlavu.

Poté, co Konrád cizince zabil, z lesa odešel a vrátil se do lesa později a hledače pokladů okradl, polil benzínem a spálil. Svou kořist poté přestěhoval do Srbska na Berounsku.

Konrád střílel už dřív

Střelba pro Oldřicha Konráda nebyla ničím novým. Půl roku před vraždou v Klánovicích chtěl Konrád v Dolních Počernicích vykrást dům a sebral v něm věci za několik sto korun.

Jeden ze svědků se jej však rozhodl pronásledovat a Konrád po něm několikrát vypálil a přitom svědka postřelil. Svědek nicméně Konrádovo řádění přežil.

U soudu Konrád řekl, že pistole mu dodávala sebevědomí. Vyjádřil se ale také, že by si přál doživotní trest, to mu nakonec nevyšlo.

Trestaný už od revoluce

Konrád měl se soudy bohaté zkušenosti už od roku 1990, kdy ho Městský soud v Praze poslal na sedm let za mříže za pokus o vraždu, kdy oběť napadl bajonetem. Pak také ohrožoval muže, který ho zadržel. Z vězení se dostal díky amnestii prezidenta. Ve vězení si odpykal tři roky.

Soud ho dále v roce 2002 potrestal pětiletým pobytem ve vězení za krádeže a nedovolení držení zbraně.