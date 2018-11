Nová pražská koalice představí program, řešit chce bydlení či metro D

Podle programového prohlášení, které má iDNES.cz k dispozici chce nová koalice dobudovat Městský okruh, u kterého podporuje i zahloubení ulice V Holešovičkách. Mimo to chce pokračovat v projektu přípravy Radlické radiály.

Dále je pro nové vedení důležitá dostavba Pražského okruhu a také rozšíření parkovacích zón. Rozšíření a vylepšení má zajistit speciální komise pro parkování a v přípravě je i nová aplikace pro občany. V programu jsou zmíněná i P+R parkoviště, do kterých koalice bude investovat 2 miliardy korun.

Nezapomnělo se ani na Metro D nebo pražské mosty. „Zahájíme stavbu Dvoreckého mostu a zahájíme přípravu a následně realizaci architektonické soutěže s následným vypracováním projektové dokumentace ke stavbě Rohanského mostu,“ píše se v prohlášení.

Tím to ale nekončí, vzniknout má nová lávka přes Štvanici a také lávka do Troje. Mimo to chce koalice prosadit urychlenou rekonstrukci mostů a zvýšit investice do údržby.

Důležité je pro Piráty, Prahu sobě i Spojené síly pro Prahu i téma cyklodopravy. Chtějí budovat nové cyklotrasy a provázat je s infrastrukturou Středočeského kraje. Vzniknout má i nová pozice cyklokoordinátora, který by měl nad projekty dohled.

Dostupné bydlení pro každého

Nová koalice by ráda řešila problém dostupnosti bydlení v hlavním městě. „Systematicky vytipujeme a připravíme vhodné pozemky pro bytovou výstavu,“ píše se v programovém prohlášení s tím, že je potřeba zrychlit povolovací dobu územního a stavebního řízení.

Pomoci s bydlením chtějí lidem se špatně ohodnocenou profesí, třeba učitelům policistům či hasičům. K tomu mají sloužit obecní byty.

Vzniknout mají i bezbariérové byty ve vlastnictví města a také sociální fondy, které by přispívaly potřebným osobám na zaplacení nájmu.

Zelenější město plné parků

„Rozšíříme plochu parků, lesů, lesoparků a dalších rekreačních ploch v Praze tak, aby Pražané nemuseli jezdit za rekreací daleko. Budeme pokračovat v získávání zelených ploch do vlastnictví hlavního města Prahy,“ slibuje koalice. Mimo to chce podpořit vznik příměstského parku Trojská kotlina i park Soutok.

Do programu se dostaly i pražské vodní toky. Revitalizovat by se měly potoky a vzniknout mají nová jezírka, rybníky a tůně.

Koalice chce kontrolovat i ovzduší a zajistit, aby byl v Praze čistší vzduch. „Chceme výrazně regulovat dýmající lodní motory, především v době smogových situací,“ píše koalice s tím, že chce omezit i světelný smog v Praze.