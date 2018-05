Koalice v Praze odvrací svůj konec, partneři chtějí vydržet do voleb

S odstupem času emoce opadly a u znesvářených partnerů začínají převládat obavy, aby magistrát jen pár měsíců před volbami nebyl zcela paralyzován. Všechny koaliční strany tak dnes už mluví mnohem smířlivěji, přestože vzájemné výhrady nadále přetrvávají.

ANO například posměšně překřtilo Trojkoalici složenou ze Zelených, STAN a KDU-ČSL na Čtyřkoalici kvůli lidovci Janu Čižinskému, který chce v nadcházejících volbách v hlavním městě kandidovat za nový subjekt Praha sobě.

Hnutí navíc tvrdí, že je osmičlenný trojkoaliční klub nejednotný. Jako údajný důkaz uvádí právě poslední jednání zastupitelstva, při kterém pro navrhovaný program jednání, kde mělo mimo jiné dojít i na téma bourání Libeňského mostu, nezvedli ruku Jan Čižinský (Trojkoalice/KDU-ČSL) ani Matěj Stropnický (Trojkoalice/Zelení). I kvůli nim skončilo zasedání předčasně.

Proto ANO přišlo s požadavkem, aby všichni členové Trojkoalice svými podpisy potvrdili zájem pokračovat v současné koalici.

„Potřebujeme slyšet ujištění, že stále mají všechny členy klubu a nebude docházet k různým partyzánským aktivitám,“ říká místopředseda zastupitelského klubu ANO a volební lídr Patrik Nacher.

Zároveň hnutí stanovilo pět klíčových bodů, které by měla kolice do voleb ještě stihnout prosadit. Jedná se o návrh změny legislativy, která řeší krátkodobé pronájmy bytů, podporu dostavby vnějšího a vnitřního okruhu v původních variantách, navýšení platů učitelů nebo předložení změn územního plánu, které se například týkají výstavby nových tramvajových tratí a dostavby Pražského okruhu.

Přes kladené požadavky, kterými podmiňuje další spolupráci ve vedení města, hnutí o rozpad koalice zjevně nestojí.

„Samozřejmě že v momentě, kdy bychom tady uměle zasahovali těsně před volbami, tak by to logiku nedávalo,“ říká Nacher a zároveň přiznává, že ANO v současnosti s nikým z opozice o možné spolupráci nevyjednává.

Uklidnit vypjatou situaci a urovnávat spor se opatrně snaží také Trojkoalice.

„Nemáme důvod vystupovat. Navíc to udělat na konci volebního období mi připadá trapné,“ ujišťuje místopředseda zastupitelského klubu Jan Wolf. Zároveň je však patrné, že Trojkoalice výzvy ANO nevyslyší.

„Máme už osm podpisů pod platnou koaliční smlouvou, nosit je znovu považujeme za zbytečné,“ tvrdí Wolf. A v otázce plnění pěti klíčových témat se odkazuje pouze na to, že jeho zastupitelský klub odhlasuje bez rozdílu všechny materiály, které předtím projdou radou.

Rozbuškou je Libeňský most

Zatím trochu v pozadí stojí během magistrátní krize sociální demokracie, třetí člen koalice. Ani ona nechce riskovat, že s případným rozpadem koalice ztratí vliv na chod magistrátu.

Podle předsedy zastupitelského klubu ČSSD Lukáše Kauckého je prioritou sociálních demokratů udržení stability až do konce volebního období a prosazení několika klíčových témat.

„Pokud Trojkoalice tyto kroky podpoří a zároveň udrží svůj klub jednotný, pak i přes narušenou důvěru vidíme možnost pokračovat ve spolupráci na bázi stávající koalice,“ říká zastupitel a dodává, že soudržnost Trojkoalice se ukáže už tento týden na jednání zastupitelstva.

Pochybnosti Kauckého i zástupců ANO směřují především k Janu Čižinskému. Ten je odmítá. „Klub Trojkoalice se nerozpadá a ani ho nechci nijak rozbíjet,“ tvrdí Čižinský.

Kdyby však tento týden zastupitelstvo v čele s ANO a ČSSD definitivně odhlasovalo bourání Libeňského mostu a stavbu nové konstrukce, Čižinský přiznává, že by to pro něj znamenalo zásadní problém. Zda by v tom případě například vystoupil z klubu a přešel do opozice, ale nechtěl potvrdit.

Takový krok by zcela změnil situaci, protože v zastupitelstvu s 65 členy mají v současnosti ANO, ČSSD a Trojkoalice dohromady pouze nejtěsnější většinu 33 hlasů.