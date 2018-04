Pražské firmy mají spolupracovat v koncernu, holding se do voleb nestihne

„Rozdíl oproti holdingovému uspořádání je ten, že v koncernu nedojde k žádným majetkovým změnám a tedy ani k žádným nevratným krokům. Pokud by ten záměr po volbách neměl podporu, tak od něj může nová politická reprezentace bez problémů ustoupit,“ uvádí radní pro oblast majetku Karel Grabein Procházka (ANO), který záměr založení koncernu městských společností předloží příští týden radním a následně na zastupitelstvu.



Koncernové řízení má být jakýmsi mezistupněm k městskému holdingu, který začal magistrát připravovat zhruba před rokem a půl. Holding měl přinést úspory, lepší spolupráci mezi firmami a městu větší možnosti ovlivňovat jejich řízení.

Společnosti by podle radního Procházky mohly v rámci holdingu lépe koordinovat třeba nákupy a nedocházelo by ani k situacím, kdy například plynárny rozkopou ulici, aby ji za pár měsíců opět rozkopala Technická správa komunikací. „Praha by od městských firem také kvalitněji získávala informace,“ dodává Procházka.

Podobné výhody má přinést i koncernové řízení s tím rozdílem, že se nezmění majetková struktura a spolupráce bude zajištěna jen smluvně. Na základě koncernové smlouvy Praha upraví vztahy mezi začleněnými firmami a také způsob, jak jim vedení města jako akcionář bude dávat pokyny.

Obavy ze supertrafiky

Rozhodujícím členem koncernu má být v současnosti nečinná městská společnost Pražská plynárenská Holding. Ta měla být v původním plánu městského holdingu transformována na mateřskou společnost.

„Pražská plynárenská Holding by změnila svůj název a svoje stanovy, aby mohla plnit tuto roli,“ uvádí Procházka s tím, že by se obměnil a zvýšil počet členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Zastoupení by v nich měly kromě koaličních politiků i opoziční strany. Kromě toho by město založilo koncernový výbor, složený ze šéfů zastoupených firem a politiků.

Podle opozičních Pirátů je koncernové řízení správnou cestou. „Praha nyní nemá dostatečné nástroje na to, aby mohla své firmy rozumně řídit. Klíčové je, aby město mělo přehled, jak firmy fungují,“ konstatuje předseda zastupitelského klubu pražských Pirátů Adam Zábranský. Dodává ale, že návrh radního Procházky zároveň budí pochyby.

Podle Pirátů by měla být řídící osobou rada hlavního města, nikoliv transformovaná Pražská plynárenská Holding. Tak funguje městský koncern například v Brně. „Pokud bude rozhodujícím orgánem rada hlavního města, bude nad koncernem větší veřejná kontrola,“ myslí si Zábranský.

Zároveň je podle něj riziko v obsazování míst v dozorčích orgánech.

„Současné vedení Prahy sice říká, že koncernový výbor nebo dozorčí radu obsadí i opozičními politiky, ale pokud bude v budoucnu Praze vládnout někdo, kdo bude chtít postupovat netransparentně, může být dohled nad městskými společnostmi ještě horší než nyní,“ říká Zábranský.

K záměru sloučit městské společnosti pod jednu střechu se už dříve skepticky vyjadřovala ODS.

„Působí to na mě tak, že dojde jen k vytvoření jakési supertrafiky,“ komentoval návrh její zastupitel Filip Humplík.

Do koncernového řízení chce Procházka zahrnout nejprve klíčové energetické společnosti stoprocentně vlastněné Prahou. V první fázi půjde o Pražskou plynárenskou, Pražskou vodohospodářskou společnost, Pražské služby a Kolektory Praha.

„Postupně by se mohly připojit také Technologie hlavního města Prahy, Technická správa komunikací nebo Operátor ICT,“ uvádí radní.