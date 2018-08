Dolínek plánoval lanovku přes Vltavu na Letnou, nakonec ustoupil

Dolínek dnes hodlal předložit radním návrh, jenž neměl příliš velkou naději na úspěch. Jednalo se o memorandum o spolupráci mezi Prahou a soukromou firmou Lanovka Letná.

Ta by chtěla přes Vltavu mezi Dvořákovým nábřežím a Letenskou plání postavit na vlastní náklady lanovou dráhu. Praha by podle návrhu měla výstavbu takové atrakce firmě umožnit, finance na vybudování měla pokrýt společnost během následujících patnácti let ze vstupného.



„Pro hlavní město je projekt lanovky přínosem nejen jako zcela nové dopravní spojení, ale především lanovka výrazně zvýší atraktivitu této části města pro turisty,“ píše se v materiálu pro radní, který má MF DNES k dispozici. Pokud ho náměstek kolegům skutečně předložil, skončil by návrh memoranda zřejmě na stejné hromadě s výše zmíněnými neúspěšnými materiály.

Memorandum by totiž pravděpodobně nepodpořil nikdo z klubu ANO a problémy s ním měla i Trojkoalice. „Na magistrátu se asi rozdávají nějaké drogy a mně neřekli kde,“ glosovala projekt lanové dráhy náměstkyně pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) s tím, že by pro něj v žádném případě nehlasovala. „Nechápu, proč by město v takto exponovaném místě mělo podporovat nějaký soukromý a architektonicky nepřijatelný projekt,“ dodala Kolínská.

Podle informací MF DNES s úspěchem projektu příliš nepočítal ani sám Dolínek. K tomu, proč tedy takový materiál vůbec předkládal, se však nevyjádřil. Není zatím také jasné, proč jej nakonec stáhl.

Nerealistický termín

Podle důvodové zprávy k materiálu už projekt předběžně odsouhlasili památkáři a zástupci Institutu plánování a rozvoje (IPR). Mluvčí druhé jmenované organizace Marek Vácha ale hovořil jinak. „Případné propojení by mělo respektovat krajinu, a ne jí takto dominovat,“ říká Vácha a dodal, že úvahy o lanové dráze by měly kopírovat spíše původní umístění, tedy trasu pod pavilonem Expo 58 směrem k Letenskému zámečku, nikoliv přes Vltavu.

Lanovka měla být navíc podle představ investora zprovozněna jako součást oslav ke stému výročí vzniku Československé republiky letos v říjnu. „V takovém termínu jakákoliv výstavba prostě není reálná. Zásadní problém je, že to není v územním plánu. Musela by se tedy pořizovat změna územního plánu, která může trvat třeba rok,“ vysvětlil za IPR Vácha.

Líbila by se vám lanovka z vltavského nábřeží na Letnou?

ANO 171 NE 666

Projekt společnosti Lanovka Letná se nelíbil ani oběma dotčeným městským částem. „Je to šílenost. Nikdy předtím jsem o tom neslyšel a je to pro mě představitelné, jako kdyby měla vést lanovka z Prahy na Matterhorn,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Podobně odmítl kabinky nad Vltavou starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě). „Pokud by měla být nějaká vhodná lanovka vedoucí na Letnou postavena, musí být podřazena systému veřejného jízdného a musí sloužit jako doprava, a ne pouze jako atrakce,“ řekl Čižinský.

Galerie pod Stalinem

V souvislosti s Letenskou plání mají dnes radní projednávat další bod. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) totiž předkládá návrh, postavit pod Stalinovým pomníkem galerii, která by mohla být součástí Národní galerie.

„Už nyní je místo v podstatě v havarijním stavu a ta investice je proto naprosto nezbytná. Chceme celý prostor opravit a zároveň i smysluplně využít. Zatím jsem o tom záměru hovořila s vedením Národní galerie a pan ředitel to vítá,“ uvedla již dříve pro MF DNES Krnáčová. Také tady návrh naráží na nesouhlas Prahy 7, které vadí velký stavební zásah, následná doprava by prý Letnou poškodila.