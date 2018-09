VIDEO: Pracovník na pražském letišti házel s kufry, některé poškodil

Cestující Lukáš T. čekal 20. července brzy ráno na svůj let do Burgasu, když si všiml pracovníka, jenž měl za úkol naskládat kufry cestujících na vozík a poté je převézt do letadla. Pracovník se však při práci s kufry choval neopatrně. Obdobný případ se stal nedávno i na letišti v Manchesteru.

„Pracovník házel všemi kufry, i těmi našimi. Nejdřív nám to přišlo směšný, ale pak nás to naštvalo. Nikdo to nikam nehlásil ani za ním (pracovníkem) nikdo nebyl. Když jsme přiletěli do Burgasu, náš jeden kufr ze čtyř byl nenávratně poškozen,“ popsal cestující.

Po týdnu se Lukáš T. vrátil zpět do Prahy a rozbitý kufr na letišti ihned řešil. Sepsali s ním protokol a řekli mu, že mu kufr buď opraví, nebo vymění.

„Nakonec jsme s pomocí fotek poškozeného zavazadla dostali náhradu, nový kufr, ale o polovinu menší, než byl ten náš. Pro mě to byl osobně první let s takovým dojmem,“ dodal cestující.

Redakce iDNES.cz se obrátila i na s letiště s otázkou, zda chování zaměstnance řeší, popřípadě řešit bude. Mluvčí letiště Marika Janoušková však sdělila, že se nejde o zaměstnance letiště, ale handlingové společnosti, kterou má pro odbavení letadla nasmlouvanou dopravce.

„Za Letiště Praha mohu říci, že řešíme všechny stížnosti, které se k nám dostanou, a pokud jde o stížnosti na jiné firmy operující na Letišti Václava Havla, pak jim tyto incidenty předáváme a požadujeme řešení směřující k nápravě,“ řekla Janoušková.

Vyjádření handlingové společnosti redakce iDNES.cz shání.