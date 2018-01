Nemocnice Na Františku možná nebude soukromá. Má o ni zájem magistrát

Praze 1 svěřil magistrát nemocnici v 90. letech minulého století. Jejím převzetím zpět chce zastavit výběrové řízení na provozovatele, které městská část vyhlásila. Ta je nespokojená tím, že zdravotnické zařízení musí dotovat 60 miliony korun ročně a ráda by částku snížila.



„Pro nás je zásadní mít jistotu, že lékařská péče zůstane v Nemocnici Na Františku zachována i v budoucnu,“ uvedla v úterý pražská primátorka Adriana Krnáčová (hnutí ANO) s tím, že možné převzetí nemocnice zároveň zapadá do dlouhodobější strategie metropole. Do konce ledna by měla mezi oběma radnicemi začít jednání. S převodem musí první městská část souhlasit.

Postup Prahy schválili radní nejtěsnějším možným poměrem šesti hlasů z jedenácti. Pro byli zástupci ANO a Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL, STAN), proti sociální demokraté. Jejich spolustraník Daniel Hodek je místostarostou Prahy 1 a správa Nemocnice Na Františku pod něj spadá. Sám však v úterý MF DNES sdělil, že krok města vítá.

„Přibyl další partner, s nímž se dá jednat. Hlavní město je rozhodně čitelnější než soukromé společnosti. Nyní budeme hledat cestu a formu, jak by se na chodu nemocnice mohl magistrát podílet,“ řekl Hodek.

Jakou variantu řešení by preferoval, nechtěl prozradit s tím, že je na to brzy. „Primárně jde ale o to, aby se na nemocnici nedoplácelo. Náklady už jsou v takové úrovni, že to může omezit jiné investice,“ dodal místostarosta.

Pacientů z jedničky je málo

Sama radnice Prahy 1 však v úterý oznámila, že se nemocnice vzdát nechce. Na druhou stranu by uvítala návrh na výraznější spolufinancování ze strany magistrátu nebo městských částí, jejichž občané nemocnici využívají. Z pacientů zdravotnického zařízení na Starém Městě jich jen 19 procent bydlí na Praze 1. Asi 40 procent lidí přichází ze sousední Prahy 7, ostatní jsou z dalších koutů metropole či z ciziny.

Centrální městská část zároveň nehodlá zrušit probíhající kontroverzní koncesní řízení. „Výběrové řízení se zastavovat nebude. Praha 1 počká na termín pro otevírání obálek, aby nabídky soukromých dodavatelů zhodnotila,“ uvedla mluvčí radnice Veronika Blažková. Vedení městské části totiž věří, že by od soukromých společností mohl přijít zajímavý návrh podmínek pronájmu nemocnice.

Zájem vstoupit do řízení, které končí 23. ledna, už projevily čtyři firmy, a to česko-slovenská Penta Hospitals, plzeňský Privamed, AGEL miliardáře Tomáše Chrenka a skupina EUC provozující nemocnice ve Frýdlantu a Zlíně.

Velmi výhodná nabídka může být past

Podle opozičního zastupitele Prahy 1 Petra Kučery (Zelená pro jedničku/Zelení) by měla městská část zrušit řízení už před vyhodnocením návrhů. „Mohla by klidně přijít královsky výhodná nabídka, ale se špatně udělanou smlouvou se časem může ukázat jako past,“ míní Kučera.

Nemocnice Na Františku Nemocnice Na Františku je jedinou nemocnicí v metropoli, kterou provozuje městská část. Vlastní nemocnici nemá ani magistrát, jenž provozuje pouze polikliniku. V budově na Starém Městě je 120 lůžek pro akutní případy a 60 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných, což jsou necelá dvě procenta pražského lůžkového fondu.

Nadále dle něj přetrvává riziko, že radnice možným pronájmem ztratí kontrolu nad nemocnicí, že zařízení pod novým provozovatelem omezí lékařskou péči a že vypovědět smlouvu bude náročné. Místostarosta Hodek dlouhodobě tvrdí, že pokud by žádná nabídka nebyla pro Prahu 1 výhodná, městská část výběrové řízení zruší.

I tak Kučera s dalšími opozičními zastupiteli a několika občany Prahy 1 začal v úterý sbírat podpisy pro vyhlášení místního referenda, v němž by obyvatelé jedničky rozhodli, zda má nemocnici provozovat soukromník, anebo město.

K vyhlášení plebiscitu potřebují získat asi 2 200 podpisů, proto chtějí oslovovat lidi před volebními místnostmi v obou kolech prezidentských voleb. V případě úspěchu by se mohlo referendum konat společně s komunálními volbami na podzim.