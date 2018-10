Volby v Praze přinesly střídání v městských firmách, ČSSD ztratí posty

V některých případech jde přitom o poměrně kontroverzní osoby. Například v představenstvu Technické správy komunikací (TSK) sedí exposlanec za ČSSD František Adámek, jehož zastupitelé Prahy 12 minulý týden odvolali z pozice radního kvůli podezřelé směnce od developera, který chce v městské části stavět byty.

V dozorčí radě společnosti Pražská plynárenská Distribuce drží jeden post Karel Březina, který byl pravomocně odsouzený za podvod v dopravním podniku.

Místa mají sociální demokraté například také v Úpravně vody Želivka, v Pražské plynárenské Holding, v Kolektorech Praha nebo ve společnosti Výstaviště Praha.

Tím, že budou muset lidé za ČSSD posty opustit, přijdou i o část svých příjmů. Například v dozorčí radě Výstaviště Praha dostávali v předchozích letech členové odměnu osm tisíc hrubého měsíčně, v Operátorovi ICT deset tisíc av Pražské plynárenské Holding třiatřicet tisíc. Člen představenstva TSK podle informací MF DNES pobírá dokonce stotisícovou měsíční odměnu.

Ztráty ve stranické kase

Finanční ztrátu pocítí po personálních změnách v orgánech městských společností také samotná strana, konkrétně pražská buňka ČSSD. „Vypadnou nám peníze, které lidé v dozorčích radách dávali do stranické pokladny formou dobrovolně zvýšeného stranického příspěvku na základě svých odměn,“ vysvětluje předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.

Politolog Petr Vymětal, který se věnuje financování politických stran, připomíná, že sociální demokracie přijde také o příspěvek za zastupitelské mandáty. „ČSSD na magistrátu ztratí oproti předchozímu volebnímu období čtvrt milionu korun za jednoho zastupitele ročně,“ uvádí Vymětal. To při počtu osmi zastupitelů znamená výpadek dvou milionů ročně. Strana se chystá šetřit. „S omezenými financemi budeme muset nějak vyjít. Kampaň by ale měla být finančně pokrytá a náklady naštěstí nemáme nijak vysoké,“ říká Pavlík.

To, že přijde sociální demokracie o posty v městských firmách, však může straně paradoxně i pomoci. „Sociální demokracie doplatila na činy z dob, kdy byla vlivnou v nejrůznějších městských firmách av zákulisí pražské politiky, což jí ve spojitosti s nejrůznějšími kauzami často znevýhodňovalo v očích voličů,“ uvádí politolog Lukáš Jelínek.

„Ve chvíli, kdy se strana bude muset sbalit i v orgánech městských firem, tak jí to vlastně svým způsobem do budoucna rozváže ruce k tomu, aby se více věnovala získávání své pozice u voličů,“ dodává Jelínek.

O místa přijde také ANO

Pokud skutečně vznikne na magistrátu nová vládní koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě, která se aktuálně jeví jako nejpravděpodobnější, dá se očekávat, že změny v postech městských firem postihnou i hnutí ANO.

Kdo může přijít o funkci v městské firmě Roman Petrus (ČSSD) - člen dozorčí rady v Technické správě komunikací hl. m. Prahy František Adámek (ČSSD) - člen představenstva v Technické správě komunikací Karel Březina (ČSSD) - člen dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Distribuce Pavel Jaroš (ČSSD) - předseda představenstva Výstaviště Praha Aleš Mareček (ČSSD) - člen představenstva ve firmě Úpravna vody Želivka a v Želivské provozní Antonín Lébl (ANO) - předseda dozorčí rady v Pražské energetice Holding a místopředseda dozorčí rady v Obecním domě Martin Kopecký (ANO) - člen představenstva v Pražské plynárenské Holding Stanislav Nekolný (ANO) - člen dozorčí rady v Operátoru v ICT Adriana Krnáčová (ANO) - členka dozorčí rady společnosti Kongresové centrum Praha, předsedkyně rady společnosti Výstaviště Praha poznámka: jedná se o výběr

To přitom ještě letos na jaře prostřídalo deset svých lidí v orgánech pražských společností, což vyvolalo kritiku z opozičních řad. Například do dozorčí rady společnosti Výstaviště Praha, která připravuje investice do holešovického areálu za více než miliardu korun, byl jmenován teprve pětadvacetiletý Tomáš Šusta, který své dosavadní pracovní zkušenosti nabíral při vyřizování reklamací u ČEZ.

Spekulovalo se o tom, že si letošní rošádou v orgánech firem hnutí zajišťovalo podporu straníků před hlasováním o lídrovi kandidátky do komunálních voleb. Pražské vedení ANO to odmítlo.

V minulém volebním období silně kritizovali obsazování postů v dozorčích radách a představenstvech především Piráti s tím, že jde o rozdělování politických trafik. Vadilo jim také to, že se určování výše odměn za pozice v orgánech společností neřídilo podle jasných pravidel.

Do jednání o nové koalici jdou proto Piráti také s tím, že chtějí zavést nový systém rozdělování míst v dozorčích radách a představenstvech. „Chceme jasná pravidla, podle kterých se budou místa obsazovat, aby to nebylo jen podle nějakého stranického klíče,“ uvádí předseda zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský s tím, že se mají posty obsazovat na základě výběrových řízení.

Podle Pavlíka mohou Piráti narazit. „Jsem zvědavý, co budou dělat, až zjistí, že vlastně nemají nad těmi firmami kontrolu a nemají ani informace o tom, jak fungují. Ti lidé mají v orgánech městských společností prosazovat zájmy Prahy v návaznosti na politiku vládnoucí koalice,“ uvedl.